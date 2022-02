Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Il SalvaNapoli> Repubblica<Osimhen e’ l’uomo mascherato, il Napoli si salva nel finale a Cagliari> Roma<Osimhen salva il Napoli> Corriere del Mezzogiorno<Osimhen salva gli azzurri, Spalletti: noi sottotono> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Il SalvaNapoli chiaro il riferimento ad Osimhen, che con la sua zuccata di testa, salva gli azzurri da una figuraccia, forse che si meritava, quanto inattesa. Ancora una volta nel momento del salto di qualita, viene meno il Napoli, ed ora di dirlo chiaro, non e’ un caso! Ma e sicuramente una certezza, si soffre l’alta quota!Anche Repubblica titola Osimhen e’ l’uomo mascherato, il Napoli si salva nel finale a Cagliari. Esalta il pari di Osimhen che indubbiamente evita la sconfitta al Napoli, irriconoscibile a Cagliari. Ma va anche sottolineato l’attesa dei tifosi azzurri nel giorno di Cagliari-Napoli dove mi è parso di cogliere in giro un malcelato senso di sfiducia. Troppe le occasioni perse fino ad oggi da questa squadra. E purtroppo il pessimismo diffuso è risultato fondato. Un Napoli inguardabile. E inspiegabile. Inguardabile perché ha subito per tutta la partita. E nel secondo tempo non ha fatto un solo tiro in porta, a parte il goal di Oshimen. Per quanto attiene ai singoli non credo si possa salvare nessuno. Neanche Ospina i cui miracoli non coprono la megapapera sul goal del Cagliari. Tutto ciò perché non ho visto in campo la rabbia che sarebbe stato giusto attendersi nella partita scudetto. Anche Il Roma titola Osimhen salva il Napoli, battendo il ferro dove il dente duole, ci parla di occasione persa, che Grazie ad Osimhen si e’ evitata la sconfitta, ma cio’ non toglie una prova davvero scialba e senza personalita’, in una gara di fondamentale importanza, dove anche gli “astri” avevano dato segnali positivi! Ed invece, ecco il Napoli che non ti aspetti, o meglio, quello che con le frecce “tricolori”, con molta probabilita’, ha un rapporto di perpetua lontananza!. Chiudiamo con il Corriere del Mezzogiorno, che titola Osimhen salva gli azzurri, Spalletti: noi sottotono, e come gli altri, premia Osimhen che salva gli azzurri, ma lascia una porticina aperta con le parole di Spalletti espresse nel dopo gara, su cio’ che puo’ essere il male del Napoli “Napoli mai entrato in gara, non meritavamo il pari. Osimhen non doveva esserci”,“debbono riconoscere anche loro che dobbiamo fare qualcosa in più. La qualità che abbiamo se non la usiamo poi le decisioni le prendono gli altri e noi dobbiamo fare partite non secondo le nostre caratteristiche”. Piu’ chiaro di cosi…Seguiteci sempre su persemprenapoli, a domani con la nostra rassegna stampa

