Rassegna Stampa: PRIME PAGINE 21/04/22

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani di giovedi 22 Aprile 2022, buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Gran Finale Juve

La Fiorentina battuta anche allo Stadium 2-0, con gol di Bernardeschi e Danilo.Allegri rilancia: “Io qui almeno altri tre anni” La finale vedra’ di fronte la Juventus contro l’Inter . Mentre vi e’ un intervista al grande Ruud Krol, ex libero del Napoli, che dice : “Napoli non sei piu tu. a Osimhen serve Mertens“

Corriere dello Sport: Napoli, tutta qualita’

Fuori casa, il Napoli corre, 37 punti in 16 partite. E Domenica si va in Toscana. Guida Fabian, ad Empoli per togliere il respiro a Pioli e Inzaghi. Nella parte bassa, intervista a Luigi De Laurentiis patron del Bari che afferma: ” Non toglietemi questo Bari” Domenica pronta una festa per 30.000, e promette la serie A

Il Mattino: Putin Minaccia il Mondo

Testato il missile nucleare Intercontinentale. Lo Zae “Fara’ riflettere tutti” Gli Usa: “Non fa paura” E con la UE lasciano il G20 quando interviene la Russia. Per quanto riguarda il calcio, in alto a sinitra, un articolo che riguarda gli infortuni in casa Napoli, I Tormenti del Napoli, Lobotka out tre gare, Juan Jesus a rischio

La Repubblica: Clan Moccia, le mani sulla Tav. Il boss fu in udienza dal Papa

