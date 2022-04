Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DI MARTEDI 26 APRILE 2022

Buongiorno a tutti, per voi la rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani di Martedi 26 Aprile 2022. Buona lettura da persemprenapoli.it

La Gazzetta dello Sport: Rifaremo l’Euro Milan

Dentro l’affare di Investcorp: Vincere subito e ridurre il gap in Europa entrando nella top 10 dei club con piu’ ricavi. Intanto , dopo il successo di ieri contro il Sassuolo, la Juve rivede il terzo posto, la scalata Juve a meno 4 giornate dal termine e -1 dal Napoli, che sta seriamente pensando alla possibilita’ che Spalletti , questo finale di campoonato e stato disastroso, non sia il tecnico del Futuro, e cosi cresce…L’ombra di Gasperini, dopo la lite avuta anche con De Laurentiis Junior.

Il Corriere dello Sport: Salta il ritiro, Incontri a cena

Il Napoli decide: Terapie di Gruppo a tavola, per blindare il 3°posto. Domenica dopo il ko ad Empoli qveva prevalso la linea dura. Ieri il club ha fatto retromarcia. Tentazione Italiano ma ha una clausola di 10 milioni. Nel frattempo si fa concreta la possibilita di perdere il terzo posto dopo 14 punti di vantaggio avuti sulla Juventus, e dopo la vittoria di ieri a Reggio Emilia e a -1 dagli azzurri.

Il Mattino: Ucraina, la guerra si allarga

Esplosioni e roghi in Russia, L’ipotesi dei missili di Kiev. Granate contro Transnistria. Armi pesanti a Zelensky gli Usa accelerano. Mosca: Si rischia il terzo conflitto mondiale.—–Nella pagina sportiva, con titolo in basso a destra, L’ennesima figura della SSC Napoli, ormai non se ne contano piu’, la Pantomima degli azzurri <<Ritiro? No cene di gruppo>>

Il Roma: Reso onore ad una strage dimenticata

Il 25 Aprile di Mattarella ad Acerra “Resistenza e opporsi all’ invasore“—Mentre per il calcio: De La-Spalletti l’amore e finito Da oggi in ritiro per la Champions

