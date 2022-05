Rassegna Stampa: Prime Pagine di Martedi’ 17 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Martedi 17 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Juve Boom

La Juventussembra far sul serio sul mercato, gli obiettivi sono davvero intriganti, Pogba, questo sarebbe un ritorno, Perisic e Di Maria, sono nomi certo non di prospettiva, ma da Champions certamente, anche se vanno sempre fatti i conti bene. C’e’ PERO’ DA SALUTARE due ex come Chiellini, una vita alla Juventus, andra’ negli States, e Dybala, conteso tra Roma ed Inter, con la seconda in vantaggio.

Corriere dello Sport: Napoli,e’ gia’ domani

Non ci saranno sconti per Osimen, chi lo vuole deve portare in dote 110 milioni di euro, ma c’e’ di piu’ , sembrerebbe che l’incontro DeLa -Spalletti ci sia stato, e che il tecnico abbia chiesto la riconferma di Koulibaly, Anguissa, e Ospina, l’unica faccia nuova, e ,per ora, il Georgiano Kvarasckhelia, in attesa di nuovi arrivi. Ora tocchera’ a Giuntoli, presente anche lui all’ incontro, sbloccare Olivera, il Getafe ancora non molla, in alternativa c’e’ Wijndal, e piace molto Scamacca, ma sempre se andasse via Osimhen

Il Mattino: Il Calcio come metafora del rilancio di una citta’

Una vera magia, quella del primo scudetto, 1986/87, un alchimia tra citta’ e squadra, che coinvolse tutti, una gioia condivisa da una citta’ intera, che visse quella notte di attesa del giorno prima, con un sentimento di unione mai visto. Il Napoli calcio era il riscatto, la voglia di dimostrare che c’erano anche i tanto bisfrattati Napoletani! Che grazie a quei campioni, ed a quella societa’, finalmente erano sul tetto dell’Italia Sportiva!

