Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 7 Maggio 2022

La Gazzetta dello Sport: Inter , Sorpasso da pazzi

Davvero una gara “pazza” quella di San Siro tra Inter ed Empoli, con i toscani che gelano i tifosi nerazzurri e pronti via, 2a0 in 23’min! Ma poi viene fuori “il Toro” dell’ Inter, segna una doppietta, e con una rimonta straordinaria batte l’Empoli 4 a 2, e si porta a +1 dal Milan che affrontera’ domani il Verona al Bentegodi. Mentre crolla, 2 a 1 la Juventus a Marassi contro il Genoa, sotto i colpi dei rossoblu che rktornano prepotentemente in corsa per la salvezza a 2 giornate dal termine. Il Napoli. oggi affronta il Toro di Juric, e puo’ rafforzare il 3°posto Champions se battera’ la squadra granata, gara in programma oggi alle ore 15

Il Corriere dello Sport: Napoli sul Gallo

ADL, che spera oggi i suoi blindino il 3°posto, dopo la sconfitta per 2a1 della Juventus contro il Genoa, pensa d un idea di mercato che piace. Si tratta del “Gallo” Belotti, che in scadenza con i granata e si libera a Zero. Potrebbe essere un bel colpo per gli azzurri. Nel frattempo, Torino e Napoli, si affrontano oggi , ore 15, allo stadio Olimpico di Torino, gara che serve aagli azzurri per rafforzare in modo definitivo, vincendo, il 3° posto Champions. Per quanto riguarda il mercato , per gli azzurri girano i nomi di Scamacca,ma lui vuole l’Inter, Haller e Torrierr. Poi tutto ruota intorno ad Osimhen, che vale circa 110 milioni. L’Inter intanto batte in rimonta l’Empoli a San Siro, da 0-2 a 4-2!, e si porta a +1 dal Milan atteso a Verona in una sfida tutt’altro che facile. Infine diamo il bentornato in Serie A, dopo due anni di purgatorio in Serie B al Lecce.

Il Mattino: Ecco Olivera

Nel taglio basso a destra, si parla dell’ altro acquisto in casa azzurra, dal Getafe , arriva Matias Olivera, l’Urugaiano mancino, sponsorizzato da Cavani, che prende il posto del partente Ghoulam, a scadenza di contratto ed al quale va il grazie per il contributo importante dato alla causa azzurra, e riempi cosi la casella vuota che tanto e mancata in questa stagione

Il Roma: A Torino per staccare la Juve

Missione i portante oggi contro i granata di Juric per Mertens e compagni, battere granata e consolidare il terzo posto, visto il capitombolo della Juventus a Marassi ,contro il Genoa, battuta per 2 a 1. Uno stimolo i piu’ per far bene e portare a casa tre punti importanti. Intanto Spalletti salta la rituale conferenza stampa della vigilia , e si presenta in conferenza lo staff intero di Luciano. Chiaramente non una bella figura per la societa’ visto che i colleghi giornalisti non hanno avuto alcun preavviso di cambiamento, n e di assenza del tecnico. Senza dimenticare che la radio ufficiale aveva annunciato la possibilita di far parlare i tifosi in diretta con il tecnico…insomma una comunicazione da rivedere!

