Rassegna Stampa: PRIME PAGINE del 5 Maggio 2022

Gazzetta dello Sport: IRREAL MADRID

Pazzesca la rimonta su City, da parte dei ragazzi di Ancelotti, che da 0-1 all’89’, passano al 3 a 1, con un Pep Guardiola annichilito, ed un Carlo Ancelotti, che si fa il 5° Regalo Finale Champions. Ora lo aspetta Klopp, che e’ gia’ in attesa dello scontro con il suo Liverpool. A Parigi ci aspetta davvero uno spettacolo pirotecnico. Nel taglio centrale invece troviamo, dove sul verdetto di questo campionato SI VOTA MILAN, la speciale giuria azzurra da per favoriti i rossoneri sull’Inter, a tre giornate dalla fine.

Corriere dello Sport: Il prezzo di KK

Il Barcelllona ha chiesto informazioni su KK, ADL vuole 40 milioni, ricordando che il contratto di KK scadra’ nella prossima stagione. Ramadani, agente di KK, corre a Castel Volturno! Atteso ancheil Manager di Rrahamani per il rinnovo. A centrocampo si punta su Svamberg, e domani sera, ADL cenera con la squadra. Ma arriviamo alla Champions, nel taglio centrale, dove Real Madrid–Manchester City, e da fuochi d’artificio! City in vantaggio fino all’ 89′ , in due minuti, si ribalta tutto, ed Ancelotti batte Pep 3 a 1 e si regala la storia…Quinta finale per il Carletto di Reggiolo...alla faccia del bollito!

Il Mattino: La maglia de DIOS vale 8 milioni

E stata battuta all’ asta 8 Milioni di dollari, La maglia che fu Diego Armando Maradona, che da solo batte’ l’inghilterra nel campionato del Mondo in Messico 86, con la famosa Mano de Dios, e la serpentina piu ‘ bella e mai piu’ ripetuta, e stata venduta per 8 milioni di dollari…una cifra davvero monstre, anche se la figlia Dalma ,nega che sia quella la Maglia del Padre! La realta’ e che ancora un< volta, Sotheby ha incassato, la figlia probabilmente nono ancora…ed il RE che erse un’ altro pezzo della sua straordinaria storia calcistica!Comunque resterai sempre nei cuori di chi ha amato Lo scugnizzo Argentino-Napoletano!

Cronache di Napoli: De Laurentiis mette tutti in vendita, ma per Zielinsky non ci sono offerte

ADL senza freni sul mercato, ha deciso di aprire la bottega e vendere tutti i suoi pezzi migliori, la fine di un ciclo che durava almeno da circa 6/7 anni. C’e’ pero’ uno “scontento“, che sembra non avere pretendenti, si tratta di Piotr Zielinsky, che dopo molte partite giocate da assente, ora non ha richieste d’acquisto…ma il mercato e’ solo all’ inizio

