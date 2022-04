Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 28 Aprile 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine del 28 Aprile 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: L’Inter manda lo scudetto al diavolo

Il Bologna fa un grosso regalo al mister Mihajlovic, con la complicita’ del portiere interista Radu, e batte l’Inter al Dall’ì Ara 2 a 1 riaprendo di fatto il campionato e mettendo il Milan in una posizione di comodo.2 A 1 il risultato finale , con Inzghi che ringrazia il proprio portiere per il maxi regalo a Sansone e .Pioli, che ringrazia ed ora solo lui puo’ perdere questo torneo.

Il Corriere dello Sport:<< Io pago voi correte>>

Ald ieri oper l’ intera giornata a Castel Volturno: “Vedo squadre piu’ brillanti di noi, ma spendo piu0 del Milan. Il patron azzurro conferma la fiducia a Spalletti, “Il ritiro? Appartiene ad un monco arcaico”. Su Mertens: “Lui ama Napoli..Osimhen-United, primo summit

Il Mattino: Gas a armi, Putin senza freni

Nuove minacce all’ occidente, stop ai rifornimenti ai paesi ostili e useremo arsenali mai visti Dtraghi in missione negli Usa, sostegno alla linea dura, in cambio di aiuti per nuove forniture….Per lo sport invece, in alto a sinistra, il Mattino titolaa “Mai pensato di vendere il Napoli, e confermo Spalletti”

Il Roma: Turisti Russi, Napoloi li vuole

In un mese 20 milioni di euro in meno per gli operatori. —Per lo sport de il Roma, Adl : “Chiedo scusa per Empoli, Spalletti resta ancora con noi”

