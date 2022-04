Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 24 APRILE 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine del 24 Aprile 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

Gazzetta dello Sport: Inter salto triplo

Tripletta a Mou il sorpasso dei nerazzurri ed una notte in testa. Spettacolo a San Siro, Roma travolta. Quanti cori per Jose “Vi auguro lo scudetto” Inzaghi: ” Col Milan tifo sempre Lazio” Mercoledi’ a Bologna il recupero per continuare a volare. Mentre come Risponde il Milan contro la Lazio …Una finale, il Napoli ad Empoli, tensione Spalletti-De Laurentiis

Corriere dello Sport: Lucio di ferro

Il rapporto con De Laurentiis, la corsa al titolo, l’esame Empoli(15). L’ordine di Spalletti: “Napoli, mi aspetto 5 vittorie”. “Il borbottio del presidente non mi da fastidio, forse e abituato cosi”. Ciro, Insigne e Lozano con Osi. Mentre l’Inter e’ prima, batte una Roma mediocre e spenta, 3 a 1 il finale, stasera per il Milan c’e’ l’ostacolo Sarri

Il Mattino: ODESSA: BOMBE SUI BAMBINI

Pasqua di sangue nella citta’ portuale, 5 le vittime tra cui un neonato. Zelensky: Voglio vedere Putin”. E chiede aiuto al Papa per Mariupol.—-Mentre piu’ a destra, di spalla, una notizia che riguarda il Napoli ed il suo tecnico che viene definito dai due volti. In conferenza, una domanda due risposte diverse….Spalletti: Io ci credo…il mio futuro? Poi vediamo” attriti tra adl e tecnico? Lo scopriremo a breve.

Il Roma: Energia, Draghi deve fare di piu’

Appello delle imprese campane al Governo: “6 miliardi non bastano”. Mentre ancora MOVIDA VIOLENTA a Napoli, sempre nei baretti di Chiaia, stesa con proiettili a salve. Mentre a Scampia fermati due ragazzini—Per la pagina sportiva invece Il Napoli a caccia del riscatto. Spalletti: “Crediamoci ancora”

