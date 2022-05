Rassegna stampa: Prime Pagine del 18 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Mercoledi 18 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

Corriere dello Sport Il bacio di De La

Mentre si pensa ad una metafora del principe de Curtis (Toto’), Spalletti approfitta della libera uscita’ e si porta al Murales dedicato a Diego, sopra i quartieri spagnoli. Vuoi vedere che sta assaporando la Napoletanita’? Poi e’ andato anche a San Gregorio Armeno, la statuetta gli e stata donata da Rosario di Virgilio il suo pastore pero’ non e’ ancora pronto, visto che gli avevano messo lo scudetto sul la tuta….Nel frattempo pero’, ADL pensa a come sostitutire Osimhen, perche’ l’offerta desiderata potrebbe arrivare da un momento all’ altro.I sostituti, oggi e’ il turno di David dl Lille e Schick del Bayer L., ma stiamo parlando sempre di stati embrionali, la cosa certa e che tra Spalletti ed Adl e’ tornato il sereno, specie quando sono lontani e non si parli di mercato. Notizia straordinaria, arriva dalla B, perche’ ieri il Benenvento, nella semifinale d’andata dei Play Off, ha battuto il Pisa, al Vigorito per 1 a 0, Lapadula ancora a segno…vuoi vedere che le pizze in campionato salgono a tre il prossimo anno…

La Gazzetta dello Sport Mi tengo Lautaro…Mi prendo Perisic

Il Mercato di Inter e Juve,, in sinbiosi alla Volemose bene, io do Dybala a te, e tu dai Perisic a me, con grande soddisfazione dei procuratori, per le commissioni a loro dovute anche se i parametri sono a zero…e pensare che proprio la Juve e’ la promoter dei procuratori…ma tornando al merrcato, l’inter riparte dal Toro Martinez, e fara coppia con il connazionale Dybala, Sanchez via per alleggerire il bilancio, cosi si cedera’ solo un big

Il Mattino ADL ,il richiamo fa effetto

I quartieri e i presepi, il tour di Spalletti nella Napoletanita’, tra San Gregorio e i il monumento a Diego, il tecnico azzurro, stimolato dal presidente, assaggial’ aria di Napoli,e sembra anche piacergli!

Il Roma Spalletti finisce sul presepe napoletano

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha visitato questa mattina la bottega del maestro pastoraio Genny Di Virgilio. Il mister degli azzurri si è intrattenuto nello showroom, ricevendo in omaggio da papà Rosario la statuina che lo raffigura.

Cronache di Napoli Spalletti in visita ai quartieri Spagnoli

Giorno di riposo e svago per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha visitato oggi diversi luoghi della città, a partire dai Quartieri Spagnoli, dove ha visto di persona il murales dedicato a Diego Armando Maradona. Nel Frattempo impazza il mercato, Veretout piu’ che un idea, Olivera ad un passo

