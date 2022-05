Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DI Lunedi 16 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Lunedi 16 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

LA GAZZETTA DELLO SPORT: FINO ALL’ ULTIMO GOL

Milan oppure Inter? Il Campionato italiano non ha ancora un vincitore, domenica prossima, le due milanesi si giocano il tricolore, i ragazzi di Pioli, che battono l’Atalanta 2 a 0, grazie ad un gol di Hernandez,e di Leao, mentre l’Inter vince a Cagliari con Lautaro che fa doppietta, saranno attesi dal Sassuolo e Sampdoria insomma, 90′ di pura adrenalina, in attesa del verdetto finale. Il Napoli invece, cala il tris con il Genoa, che saluta la A, Commozione per Insigne, che saluta Napoli per l’avventura canadese, e l’ennesima fantomima societaria, con i fischi ascoltati dagli altoparlanti, per coprire la contestazione dei tifosi contro Aurelio De Laurentiis…quando si dice, siamo in democrazia!

CORRIERE DELLO SPORT: PER SEMPRE CON TE

Lorenzo Insigne riceve il saluto con applausi ed ovazioni, per la sua ultima gara in azzurro, sigls il 2 a 0 su rigore, salva il Napoli dal possibile gol del Genoa con un recupero da recordman su Destro, e poi esce tra lacrime e applausi per una gara che sa tanto di amaro, er un ragazzo di Napoli che e ‘ dovuto andar via senza volerlo davvero. A Lorenzo auguriamo buona fortuna, il canada e’ lontano, ma siamo sicuri che molto presto fara ritorno alla casa madre. Una curiosita’, ieri durante la contestazione alla societa’, dagli altoparlanti si sentivano dei fischi che coprivano la contestazione, un fatto anomalo ed allo stesso tempo grave, anche se probabilmente, la democrazia si’e’ fermata a Cinecitta’!

IL MATTINO: PER SEMPRE…

Un figlio di Napoli, che ha regalato gioie e tocchi di classe, ma anche molte polemiche, vedi l’ammutinamento, insomma, si potrebbe dire che non si ‘e fatto mancare nulla. Un ultima gara d’ avanti al suo pubblico di ottimo livello, prima di congedarsi tra lacrime ed abbracci con allenatore e compagni, per poi girarsi e salutare con occhi umidi e tristi, il suo popolo che ama e che lo ama, e che per 90′ minuti si e’ ricordati che alla fine saremo sempre vicini…ad un palmo di mano…in bocca al lupo capitano!

CRONACHE DI NAPOLI: Emozione Insigne, l’ultimo bacio

Il capitano saluta il Maradona tra applausi e lacrime, “ho dato tutto” ha detto a fine gara, prima di congedarsi dal suo stadio, Lorenzo Insigne se ne va in Canada, e si lorta con lui, l’abbraccio di Napoli, colui che voleva restare e non ha potuto, da ammutinatore, e stato ammutinato, ed e’ stato costretto ad abbandonare la nave, gli errori molte volte si pagano, e lui non fa eccezione, ma noi gli auguriamo il meglio, coscenti che ci ha deliziato e divertito, ma anche delusi e rammaricati, ma il calòci e questo, buon fortuna Lorenzo, e dove andrai porta con te, se ti ricorderai, il pezzzo di cuore che Napolim ti ha regalato ieri al Maradona!

