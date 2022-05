Rassegna Stampa: PRIMA PAGINA DEL15 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Domenica 15 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: UNA FEBBRE DEL DIAVOLO

Ci siamo, San siro si tinge di rossonero e spera di festeggiare oggi contro l’Atalanta di Gasp, la vittoria di un campionato che ad inizio stagione , probabilmente, non era preventivabile. Pioli , per la sua prima volta in carriera da allenatore, potrebbe salire sul tetto del mondo, proprio ai danni dei campioni uscenti, e cugini, dell’ Inter , che sara’ impegnata stasera contro un Cagliari che si gioca la permanenza in Serie A. Una giornata che porta anche una lotta estenuante proprio in zona salvezza, dove Samp, Genoa, Venezia si giocano anche loro la permanenza in massima serie…Ma e’ anche la giornata dei saliti del Capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che lascia Napoli per una nuova esperienza in Canada, in MLS, con il Toronto…..

Corriere dello Sport: UNO DI NOI

Domenica da Brividi in casa Napoli, Insigne , alle 15, salutera’ i suoi tifosi, per la sua ultima partita al Maradona!…Una storia d’ amore ed una maglia da baciare, anche oggi contro il Genoa. 432 le gare e 121 i gol. Giro di campo e grandi feste, prima del Toronto. Il Capitano ha deciso, lascia Napoli per l’avventura Canadese, a lui vanno i ringraziamenti per l’ impegno profuso in questi anni con la maglia azzurra, e gli si augura buona fortuna, per il suo futuro in MLS.

Il Roma: In 50 mila per salutare Insigne, Spalletti all’ esame degli Ultra’

Alle ore 15 l’ultima di Lorenzo al Maradona, grande festa per il capitano, applausi e giri di campo, con discorso finale e poi…le luci si sposteranno in Canada, in MLS con la squadra del Toronto. In bocca al lupo capitano…Nel frattempo, Spalletti come verra’ accolto al Maradona dopo le polemiche con tifosi e stampa?

