Rassegna stampa: PRIME PAGINE DEL 14 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Sabato 14 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: DERBY PIGLIATUTTO

Supercoppa, Coppa Italia, ed ora lo scudetto, sembra che Milano abbia gia’ vinto tutto. Anche perche’ comunque andra’ , si rivedranno subito per contendersi la Supercoppa il prossimo anno. Ora pero’, stiamo a guardare come si preparano le due squadre, dove il Milan ha trovatom in Tonali un vero leader, e guidera’ l’assalto verso il titolo, Gasperini permettendo. L’Inter invece spera prorpio nel ex tecnico nerazzurro per fermare gli uomini di Pioli. E’ poi , nel taaglio basso, troviamo i saluti di Chiellini, che ha deciso di prendere le strade della California, e di lasciare la Juventus per raggiunti limiti d’eta’ e giochera’ nella mls Americana, mentre nel taglio a sinistra, Donnarumma ritrova la titolarita’ al PSG, visto che sia Navvas che Pochettino, lasceranno il club Parigino. Mentre le polemiche, come si legge in basso a sinistra, in casa Napoli non finiscono mai, parole al vetriolo in conferenza di Spalletti che si autoconferma sulla panchina del Napoli.

Il Corriere dello Sport: Lucio da Spettacolo

<<Resto a Napoli: C’era indifferenza, ora siamo in Champions>>…Una conferenza stampa tutt’altro che tranquilla quella di ieri a Castel Volturno, Spalletti attacca la stampa in tutte le salse, risponde ad ADL per ilò suo non sentirsi partenopeo, si autoriconferma per la prossima stagione, ed accusa la stampa di essere il vero motore della distruzione del suo lavoro a Napoli. Insomma, si’ e’ passati dal miglior allenatore che il club abbia avuto, cosi disse Adl tempo addietro, a bast ca te ne vai…a tal prorposito, l’auto e’ stata ritrovata, lo scudetto invece lo ha perso!

Il Mattino: Resto, ma Napoli troppi veleni

cosi in conferenza stampa, ieri il tecnico azzurro in vista della gara contro il Genoa, domenica alle 15 al Maradona. “Io sono di sicuro l’ allenatore del Napoli anche il prossimo anno, dubbi non ne ho mai avuti”, ma poi aggiunge…”Lavoriamo per una squadra piu’ forte, ma basta veleni“

Il Roma: Lapadula stende l’Ascoli, il Benevento rivede la A

Mentre Spalletti litiga in conferenza con i giornalisti!…

