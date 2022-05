Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 13 MAGGIO 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con le prime pagine di Venerdi 13 Maggio 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: MAX Spacca Juve

ZERO TITOLI dopo 10 anni, fatto peggio Sarri e Pirlo. Sembra che il “sorriso magico”, per dirla alla febbre da cavallo, stia pian piano0 scomparando dalla Juventus. Visto che Allegri ha definito positva una stagione che dopo 10 anni , ha visto la vecchia signora, ritornare ad essere una comprimaria del campionato con l’unico soddisfatto, cioe’ Allegri, che dopo la finale di Coppa Italia , persa contro l’Inter, ha definito positiva la stagione bianconera. Sara’ contento Agnelli …ed il bilancio della Juve. Nel frattempo, Papa’ Zhang, sponda Inter, telefona al figlio per festeggiare la Coppa Italia, ed annuncia Dybala e Zapata. Mentre il Milan si prepara alla festa contro l’Atalanta, ma attenzione, basta poco per trasformare una festa, in un …a Pioli la patata bollente!

Corriere dello Sport Spalletti, tira una brutta aria

Luciano Spalletti scosso mper lo striscione a lui dedicato, mostrato a tutta Napoli in esposizione fuori la Curva B del Maradona. Per molti puo’ essere una cosa seria, per altri una bravata, a noi e ‘sembrata l’ennesima puntata di un film gia’ visto. La gente si sta disaffezionando al Napoli! Grazie sopratutto ad una comunicazione egocentrista ed a volte equivoca del patron azzurro! A Spalletti vanno sicuramente le scuse della stragrande maggioranza dei napoletani civili, ma il vero problema e che asentire addetti ai lavori che Napoli pretende di vincere lo scudetto, quando senza Maradona non era niente…beh si fa fatica a sentire! La realta’ e che il calcio e la terza azienda del mondo, ed a governare e vincere devono essere sempre gli stesi, soprattutto quando c’e’ chi in casa tua, non ha alcuna intenzione di farlo

Il Mattino Il Napoli blinda Anguissa

Riscatto e contratto per Frank Anguissa, perno fondamentale del Napoli di domani. , il Camerunense diventera’ definitivamente un calciatore del Napoli, mentre dalla radio ufficiale ,Victro Osimhen, lancia segnali di riscatto ai tifosi per il prossimo anno…<<Scudetto? Riproviamoci>>….ma cosa ne pensa la societa’?, Lo capiremo in 100 milioni di modi,!Se dovesse arrivare, lo scudetto lo vincera’ …in Premier

Il Roma Striscione a Spalletti, solidarieta’ dei tifosi

#iostoconspalletti# , questo lo slogan che su twetter spalleggiava Spalletti, attaccato in maniera vile e cruenta, da un mister x , sotto forma di striscione, che voleva il suo andar via da Napoli. In reakta’ l’obiettivo societario e’ stato raggiunto, e poco impoprta se alcuni, se non tutti, i claciatori hammo espresso il rmmarico per aver perso l’occasione di entrare nella storia del club, lui era soddisfatto, come e’ giuso che sia visto il traguardo raggiunto dopo due stagioni . Spalletti sara’ ancora il tecnico azzurro?Noi siamo sicuri di si, ed i motoivi si spiegano , vi’ e’ un contratto in essere con opzione anche per il terzo anno, e la storia di Luciano non ha mai visto un finalke dimissionario, specie dopo aver ragiunto l’obiettivo societario, alla faccia di partenope, trasferitasi a Roma zona …Filmauro

