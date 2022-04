Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 23/04/22

Buongiorno a tutti, ecco la Rassegna Stampa con le Prime Pagine dei quotidiani di Sabato 23 Aprile 2022, buona lettura da persemprenapoli.it

La Gazzetta dello Sport: Inter e un giorno special

Chi si rivede: San Siro ore 18, Inzaghi sfida Mourinho l’ero del triplete. Se vincono i nerazzurri si avvicinano allo scudetto. Tutto esaurito, in 75.000 anche per salutare il grande ex imbattuto da 12 gare. La carica di Simone “Per me e come una finale, i nostri arbitri tra i migliori d’Europa”…Nel taglio basso a sinistra troviamo invece una intervista a Corrado Ferlaino, ex presidente scudettato del Napoli ai tempi di Maradona che afferma: “Credo nel titolo, Spalletti? Piu continuita'”

Il Corriere dello Sport: SUPERATTACCO

Lucio pensa ad un Napoli a quattro punte per la sfida di domani a Empoli. Per Spalletti un 4-2-3-1 mai visto: Lozano, Mertens, Insigne, con Osimhen. Dries da trequartista, ed ha fine stagione incontrera’ De La per il rinnovo. Fabian in regia…Di spalla sulla destra un titolo per Inter-Roma, in programma oggi alle ore18 a San Siro, dove La Roma affronta i nerazzurri e con Mourinho he prorpio con quei colori ha vinto il famoso triplete…Arbitra Mou

Il Mattino: La guerra cancella il lavoro

Dopo due mesi di conflitto: l’occupazione va ko, il boom della cassa e la gelata dei consumi. Putin alza il tiro “Vogliamo Odesa e tutto il sud. Missione a Mosca per il segretario dell’Onu-Per la pagina sportiva invece il titolo che riguarda le vicende del Napoli: Spalletti e i ritorni con il freno a mano sempre tirato

Il Roma: <<NE CON PUTIN NE CON LA NATO>>

De Luca accusa gli USA ed avverte: “Lo stop al gas russo, un disastro”–Si parla poi del Reddito di cittadinanza, dove si riscontrano un boom di truffe ed un danno all’Erario di circa 6,5 Milioni. Fari puntati su 5 cosche—Per lo sport all’ i nterno troviamo: Napoli: Elmas in dubbio per Empoli, Juan Jesus per Koulibaly

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati