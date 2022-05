Rassegna Stampa: PRIME PAGINE DEL 10 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la Rassegna Stampa e le Prime Pagine di Martedi 10 Maggio 2022. Buona Lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Milan alla Prova del 19

Con la conquista del titolo, i rossoneri pareggerebbero i conti con l’Inter, comanderebbero in citta, e sarebbero in prima fascia per i sorteggi Champions. Ma domani c’e’ anche la Finale di Coppa Italia, con l’Inter che cerca di “ritovare” Dzeko, che manca il gol da un bel po’, e chiede aiuto a Lautaro Martinez, in uno stato di Grazia incredibile, “il Toro”, anche contro l’Empoli in rimonta, mattatore con una doppietta. Mentre per Chiellini si avvicina il passo di addio, e domani vorrebbe regalarsi il 20 trofeo della sua carriera. Mentre la Fiorentina liquida la Roma con un secco 2 a 0 e cerca gloria per l’europa, mentre Mourinho, come al suo solito, da colpe al Var e’ l’ Arbitro per questa ennesima sconfitta. Infine , intervista a Christian Vieri, il Bobbone Nazionale ed avverte Pioli della insidia Atalanta, e sprona Inzaghi a crederci ancora. La Chiosa finale a Sandro Tonali, che ha compiuto 22 anni, ed insieme alla sua dolce meta’ festeggia il compleanno…in attesa dello scudetto!

Il Corriere dello Sport: <<Spalletti prendi casa a Napoli>>

“Voglio che senta questa citta’ nell’ anima”, esordisce cosi il presidente De Laurentiis nella conferenza dal Sindaco ,Gaetano Manfredi, per portare la statua di Diego a Scampia, che rappresenterebbe la legalita’ e la storia. Ma sulle domande sul Napoli e su Spalletti ha risposto in questo modo: “Con lui ho fatto centro. E’ un allentatore formoidabile, e’ un uomo molto serio, di loivello altiassimo, ed ha un contratto…”

Il Mattino: De La “studia” Spalletti…

“Voglio capire se ha un anima Napoletana” cosi il presidente de Laurentiis, spiega cosa pensa di Spalletti , tecnico azzurro, al quale chiede di essere piu’ partecipe alla citta’ , di vivere Napoli in modo piu’ intenso per capirne le sfaccettature ed i costumi che la rappresentano. Di modo che si potrebbe capir meglio, a parere di ADL, se lui e contento, ma soprattutto convinto di stare bene a Napoli.Cosi ADL alla conferenza stampa dal Sindaco Manfredi per portare la statua fi Maradona a Scampia.

Il Corriere del Mezzogiorno: Spalletti senta l’anima azzurra

Cosi De La spiega a Spalletti come si diventa allenatori del Napoli, sentendo l’anima, amnche se parliamo di un Uomo sempre molto riservato ed a volte schivo, dal carattere molto egocentrico, almenoe cio’ che dicono i rapporti con i precedenti club dove ha svolto la sua attivita’. Ricordando che attualmente un po’ di frizione tra ADLe Spalletti ci sono, e probabilmente l’annop di contratto in piu’ ha riconfermato Spalletti, forse senza…ma chissa’-

Cronache di Napoli: De Laurentiis punge Spalletti

“Deve incominciare a sentirsi a casa sua” Mercato, preso Olivera, arriva un mancino dopo 5 anni. Domenica sfida al Genoa, a Salerno spettatori interessati.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati