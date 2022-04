Rassegna Stampa: PRIMA PAGINA QUOTIDIANI

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa dei quotidiani sportivi e cittadini, di Sabato 16 Aprile 2022, per voi da persemprenapoli.it. Buona Lettura

Quotidiani Sportivi Nazionali: LA GAZZETTA DELLO SPORT: Ci vediamo Martedi

Scudetto: Milan e Inter volano, ora il derby di Coppa. In Casa Milan: Leo e Messias: Genoa ko. I rossoneri restano primi. Pioli” Si siamo forti”…In Casa Inter: A Spezia e Brozovic Show, Lautaro entra, segna e si sfoga “Si parla troppo”… e nel taglio alto si parla di un Milan in vendita., infatti il fondo Investcorp sifa avanti con un progetto di oltre 1000 milioni. Entro due settimane il fondo potrebbe chiudere con Elliot. Chiudiamo con il caso Plusvalenze, che come ogni processo che si “rispetti”…si conclude con …TUTTI ASSOLTI…

CORRIERE DELLO SPORT: A SPORTELLATE

Negli anticipi vincono le Milanesi. Lunedi Napoli- Roma. Leao sveglia il Milan , ko al Genoa (2-0),L’Inter batte lo Spezia (1-3). C’e Lozano per la rimonta tricolore. Anguissa vicino a Lobotka. In 40000 al Maradona per la sfida con Abrham. Spalletti punta al 4-2-3-1. Servono 18 punti nelle ultime sei giornate…

Quotidiani Principali Cittadini: IL MATTINO: Ucraina Incubo Nucleare

Gli Stati Uniti alzano il tiro: subito l’utilizzo di armi pesanti. Mosca: cosi ci saranno conseguenze. Zelelnsky: la Russia minaccia l’atomica. Nuovi bombardamenti su Kiev, riapre l’Ambasciata Italiana

LA REPUBBLICA: Turismo, l’invasione di Pasqua Manfredi: “Servizi non all’altezza”

Folla nelle strade e nelle piazze, file nelle pizzaria. Ma la citta’ mostra le sue criticita’. Trasporti, rifiuti, decoro e pochi Infopoint. Il Sindaco: “Bisogna fare di piu’ sull’ accoglienza“

