Rassegna Stampa: Le Prime Pagine di oggi

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine del 29 Aprile 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Nuovo Milan Paradiso

Tifosi euforici, domenica esaurito a San Siro, c’e’ la Fiorentina . E c”e la caccia al biglietto per l’ultima in casa con l’Atalanta. A Milanello, patto scudetto tra Pioli, squadra e dirigenti. Ma Nel frattempo, sulla sponda nerazzurra c’e’e la grana portieri .Infatti Radu andra’ via a fine stagione, mentre si tenta di recuperare Handanovic per Udine…MA L’INTER CI CREDE ANCORA…

Il Corriere dello Sport: L’ORO DI OSI

il centravanti costa 110 milioni, De Laurentiis studia Le Alternative…Victor in bilico, Napoli su Scamacca, Haller e Simeone. Il Nigeriano piace in Premier, il club azzurro non fara’ sconti, Il talento del Sassuolo e’ in prima fila, con l’hivoriano dell’ Ajax e Terrier.

Il Mattino: Bombe sulla missione Onu

Kiev, l”attacco russo durante il vertice, il segretario delle Nazioni Unite: “Abbiamo fallito”. Biden: “Daremo armi all’Ucraina fino alla sconfitta di Putin. Via libera anche dalla Germania. —Per lo Sport invece si Parla di Mertens che dovrebbe firmare a breve il contratto che lop lega al Napoli per l’ultima stagione …Napoli, l’ amore di Mertens vale la meta’ dell’ Ingaggio

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati