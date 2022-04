Rassegna Stampa: ECCO I VOSTRI QUOTIDIANI

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa di Giovedi 14 Aprile 2022. Buona lettura da persemprenapoli.

LA GAZZETTA DELLO SPORT- TOTTI ESCLUSIVO: “Caro Ibra vai avanti MA…

Nessuno puo’ capirlo come me. Al Milan e’ ancora importante. La decisione pero’ la deve prendere in base alle risposte del suo fisico”. Nel taglio centrale invece, si parla della gara Champions tra Atletico Madrid e Manchester City di ieri, terminata 0-0 con Pep Guardiola in semifinale, dove c’e’ voluto l’ intervento della Polizia anche negli spogliatoi per sedare gli animi. Il tutto per un fallo di Felipe(A.M.) su Foden (M.C.) al minuto 89′, con successiva rissa ed espulsione del calciatore dell’ Atletico. Il titolo: RISSA AL’OK CITY! Di spalla invece si torna a parlare delle Plusvalenze e della Juiventus: PLUSVALENZE, Da Rovella a Portanova, tuti gli affari Juve finiti sotto processo

CORRIERE DELLO SPORT: Arbitri da scudetto?

Lo sprint finale aperto a 4 squadre mette in crisi Rocchi ed i suoi uomini. Al designatore mancano i top: Fanno discutere le scelte per Inter e Napoli. Nel frattempo e’ stato respinto il ricorso dell’ Inter, la gara con il .Bologna sara’ disputata il 27 Aprile. Nel Taglio alto invece si parla del Napoli e dell’ importanza d un calciatore azzurro, Frank Anguissa. Infatti il titolo e ‘chiaro Napoli, la soluzione si chiama Anguissa, senza di lui, 2 ko con Milan e Fiorentina.

TUTTOSPORT: PATTO SEGRETO

Allegri sta raccogliendo risultati analoghi a quelli di Pirlo. Ma il suo futuro alla Juve non e’ a rischio. Agnelli e gli altri dirigenti, apprezzano la crescita della squadra che un anno fa non vedevano. Nel taglio alto si parla dell’ Atalanta , che affronta il Lipsia a Bergamo, dopo l’1 a 1 in Germania, ed e’ ad un passo dalla semifinale di E.L. …DEA PER LA STORIA

QUOTIDIANI CITTADINI: IL MATTINO, La Finlandia verso la Nato, minacce di Putin al confine.

Il Paese scandinavo accellera << Vogliamo evitare la fine dell’Ucraina>> Mosca ammassa mezzi militari vicino alla Frontiera. Biden: genocidio

LA REPUBBLICA: Il Prefetto: Camorra nei comuni e troppa dispersione scolastica

Palomba rilancia l’ allarme infiltrazioni nella provincia di Napoli, e sollecita interventi contro il disagio giovanile “Strutture sportive chiuse, numero degli assistenti sociali deprimente”

IL ROMA: COMMERCIO AL COLASSO

La Guerra riduce i consumi. Il Governo deve intervenire…

