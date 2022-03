Corriere dello Sport: MEGLIO QUESTI

Buongiorno a tutti, il Corriere dello Sport titola MEGLIO QUESTI, dopo il flop di Palermo e l’addio al Mondiale, l’ Italia riparte dai giovani. Riscatto Italia, tre reti alla Turchia, Mancini “Bravi ragazzi, reazione giusta”. Rimonta azzurra dopo 1-0 siglato da Under.: a segno Cristante, poi la doppietta di Raspadori. Nel finale il 2-3 di Dursun. In taglio alto invece si torna a parlare di Napoli, con il titolo Forza Mertens il Napoli sei tu, il Belga guidera’ l’attacco a Bergamo. Senza Osimhen(squalificato) e con Petagna rotto, Spalletti si affida all’ uomo record (144 gol in azzurro) Per continuare a sognare servira’ il Ciro migliore

