La Gazzetta dello Sport: SAN SIRO ADDIO

Buongiorno a tutti, la Gazzetta dello sport che titola SAN SIRO ADDIO, Milan ed Inter pronte ad andare via. Bloccato il progetto accanto al vecchio stadio. I club potrebbero costruire la nuiova casa in un altra zona. Sesto San Giovanni in pole. Nel taglio centrale invece si parla della gara di stasera, Turchia-Italia, paartita che segna la fine di un ciclo, per aprirne un’ altro, con il titolo GENERAZIONE SCAMACCA, Mancini: “Voglio vincere un Mondiale” un 9 per la nuova era. Infine, una notizia, di spalla, che davvero mette i brividi : ABRAMOVICH AVVELENATO, Il boss del Chelsea ed il mistero di Kiev “Ha perso la vita per alcune ore”

