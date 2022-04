Cronache di Napoli: “Napoli stretto nella morsa del Palazzo…”

Buongiorno a tutti, Cronache di Napoli titola Napoli stretto nella morsa del Palazzo c’e’il deferimento per il caso plusvalenze e l’acquisto di Osimhen, gli azzurri finiscono nel mirino della Procura Federale, oltre che per le quarantene, anche per i “baby” spediti al Lille. Srive cosi, il quotidiano nel tagli centrale.

