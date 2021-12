Rassegna Stampa: così “La Gazzetta dello Sport” tratta i fatti di casa Napoli

Tiene banco in casa Napoli la vicenda legata al mancato rinnovo di Lorenzo Insigne. Del resto, con il campionato ancora in standby a causa della sosta natalizia, l’attualità di un affascinante trasferimento in America del Nord è troppo succosa per non cavalcarne tutti i possibili scenari.

Senza trascurare che il periodo a cavallo tra l’ultimo dell’anno e la Befana, tradizionalmente viene destinato al calciomercato, che incombe. Alimentando i sogni dei tifosi, nonchè le speranze di allenatori vari e presidenti assortiti.

Caso Insigne

“I dubbi di Insigne“, titola la Rosea. Secondo il quotidiano milanese, i canadesi attendono una risposta entro il 5 gennaio alla loro offerta sontuosa. Si vocifera quantificabile in 57 milioni spalmati su un quinquennale. Dal canto suo, invece, il 24 in maglia azzurra vorrebbe rimandare la decisione a fine stagione.

La strategia del Toronto è già stata delineata al’entourage del Capitano. Se veramente dovesse accettare la proposta di giocare nella Mls, verrebbe lo inserito tra i cd. “giocatori designati”. Ovvero, gli verrebbe assegnato uno dei tre posti in organico con l’ingaggio garantito. Cioè capace di superare i limiti imposti dal salary cap.

A caccia di un difensore

Nel frattempo, la direzione sportiva partenopea non si gira certamente i pollici. Giuntoli si guarda intorno e sembra abbia bussato nuovamente alla porta del Fenerbahce per acquistare il difensore che serve come il pane per rafforzare la rosa.

Dopo aver sondato il terreno per Szalai, le attenzioni si sono rivolte verso Min-Jae Kim. Il 25enne sudcoreano, una sorta di corazziere con il suo 1,90 d’altezza, vincolato al club turco fino al 2025, rientra nella tipologia dei giocatori che il Napoli potrebbe prendere in ottica di fare un investimento prospettico.

Arrivato in Turchia questa estate dal Beijing Guoan per circa tre milioni, ora ha praticamente raddoppiato il suo valore di mercato.

Chiaramente, restano in ballo pure altre opzioni: Nicolò Casale del Verona e Federico Gatti del Frosinone.

Nelle ultime ore è stato effettuato un sondaggio per arrivare a Axel Tanzuebe, 24enne inglese di origini congolesi, attualmente in prestito all’Aston Villa, ma di proprietà del Manchester United. In particolare, il Napoli si è mosso per vedere se fosse possibile concludere l’operazione partendo dalla formula del prestito. E solo a fine stagione eventualmente procedere al riscatto.

Esubero Ghoulam

“Ghoulam, finale senza rinnovo. Con titoli di coda forse anticipati“. Questo il titolo con cui la Gazzetta tratta la situazione legata all’algerino. Nel pezzo di Nicola Berardino si evidenzia che nonostante il contratto del terzino vada in scadenza a fine stagione, la sua esperienza all’ombra del Vesuvio potrebbe concludersi a gennaio.

Infatti, qualora dovesse arrivare un’offerta, il Napoli la prenderebbe certamente in considerazione, visto che il suo ingaggio affastella pesantemente il bilancio: 2,4 milioni di euro sono ormai insostenibili per un giocatore sceso in campo finora solamente 14 minuti.

