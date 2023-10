Raspadori: Vittoria molto importante.

A sorpresa, Garcia manda in campo titolare, il numero 10 della Nazionale, quando tutti si aspettavano Simeone.

Jack a fine gara, ai microfoni di DAZN è molto contento, soprattutto del risultato:

“Una vittoria molto importante, peccato per il gol subito, volevamo chiudere con un clean sheet. Potevamo fare anche qualche gol in più, però dobbiamo prendere tutto il positivo di quello che abbiamo fatto e pensare a Martedì”

Ci si aspettava di vedere in campo Simeone, invece alla fine è toccato a Raspadori scendere tra i titolari. Per il numero 81 azzurro, la cosa importante è la squadra:

“ Il Mister fa le sue scelte in base al tipo di partita, a ciò che ritiene più giusto per la squadra. Siamo tutti collegati con la testa per farci trovare pronti, per fare prestazioni come quella di oggi. L’atteggiamento e lo spirito avuto, ci hanno permesso di fare i tre punti”

Tante voci e polemiche negli ultimi giorni. Per Raspadori si va avanti con Garcia:

“Abbiamo le possibilità per lottare fino alla fine per lo scudetto, stiamo facendo tutto ciò che dobbiamo fare per vincere le partite. Per noi la più grande passione è quella di giocare a calcio, per l’allenatore è quella di allenare. Siamo tutti i giorni al campo, per preparare le partite, per fare i tre punti. La nostra ambizione e mentalità è questa”

Da centravanti oggi, Raspadori vicino ad uno straripante Kvaratskhelia. Per Jack questo è molto importante:

“Avere compagni con questa qualità, sicuramente aiuta. Una delle cose più importanti oggi, per il risultato è stata quella di giocare l’uno per l’altro. Ci siamo sacrificati, c’era bisogno e siamo contenti”

Giocatore universale, adattabile in più ruoli, ma Raspa preferisce fare la punta:

“Sicuramente mi sento più attaccante centrale, l’ho già detto altre volte. Mi sento più a mio agio in quella posizione, però mi metto a disposizione dove c’è bisogno”

Infine anche un pensiero sulla Nazionale:

“Penso che in ogni partita, visto che indossiamo la maglia dell’Italia, rappresentiamo il nostro paese, dobbiamo scendere in campo per vincere. Con questo tipo di mentalità, per forza dobbiamo andare all’Europeo”

Intanto martedì c’è la Champions League, Raspadori e compagni devono continuare sulla strada, intrapresa oggi a Verona.

