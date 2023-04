Raspadori: Un gol molto importante!

Possiamo dirlo , quello di Jack Raspadori, è il gol scudetto. Entrato a pochi minuti dalla fine, per sostituire Kvaratskhelia, sul cross di Elmas, si fa trovare pronto sul secondo palo, per mettere la parola fine, sulla partita e sul campionato.

Ai microfoni di DAZN racconta la sua gioia, ancora concentratissimo sulle prossimo partite:

“Un gol molto importante. Abbiamo ancora delle partite da vincere, sono molto contento per aver regalato questa vittoria, siamo felicissimi. Veniamo dalla delusione di Champions League, ci tenevo a fare bene, per tutto l’affetto mostratomi dalla gente”

È venuto a mancare, nel momento più importante della stagione, un mese lontano dai campi, questa sera si è rivisto il vero Raspadori:

“Non c’è mai un momenti giusto, per stare fuori. Abbiamo lavorato bene, con tutto lo staff per tornare al meglio”

Già dalla prossima settimana si potrebbe assegnare lo scudetto, Raspadori getta acqua sul fuoco:

“Noi pensiamo a fare solo tre punti con la Salernitana. Come abbiamo fatto per tutta la stagione, ragionare partita per partita. Il nostro pensiero è solo alla prossima partita”

Così ha fatto il Napoli per tutta la stagione, occhiali da fabbro e testa al prossimo incontro. Certo la matematica è a un passo, l’esultanza di tutta la squadra, dopo il gol di Raspadori, sembrava un festeggiamento anticipato.

Il Napoli può rientrare trionfante da Torino, sarà dura tenere a freno l’entusiasmo, in una settimana che si preannuncia infuocata.

