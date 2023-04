Raspadori: Pronti per la Juventus

L’eliminazione in Champions League, non ha frenato l’entusiasmo e la determinazione in casa Napoli. Alla vigilia, della delicata sfida di Torino, ha parlato Jack Raspadori. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex Sassuolo ha lasciato trasparire, tanta voglia di rivalsa:

“Dopo l’eliminazione abbiamo reagito come sempre, con grande voglia ed entusiasmo, per riprenderci nel migliore dei modi. Siamo pronti per la sfida di domani, contro la Juventus. Vogliamo tornare alla vittoria”

Ha fornito l’assist per il gol di Osimhen, nei minuti di recupero contro il Milan. Il suo rapporto con il nigeriano, si vede anche in campo, che è di grande complicità:

“Osimhen è una grande persona ed un amico. Quando hai modo di confrontarti con un personaggio del genere, ne giova tutta la squadra”

Parimenti Kvaratskhelia è apparso molto giù dopo la sconfitta. Anche un messaggio social di scuse, da parte del georgiano, ha fatto breccia in questi giorni. Per Raspadori, Kvara non vede l’ora di scendere in campo:

“Kvara ha dimostrato tutti i giorni, di volersi superare e andare oltre obiettivi, che magari ha già raggiunto. Non vede l’ora di tornare in campo come tutti noi”

Il ritrovato Maradona si è fatto sentire, martedì sera. Per l’attaccante partenopeo, questo è un aspetto fondamentale, per la squadra:

“Il Maradona è il nostro dodicesimo uomo in campo. La passione e l’amore per il Napoli, si sente ogni giorno. Ci ha molto aiutato nel corso della stagione, siamo contenti di rivedere lo stadio in festa”

Domani c’è la Juventus, una partita mai banale, soprattutto ora che i bianconeri hanno riavuto, i 15 punti in classifica, tolti qualche mese fa:

“Ci mancano tanti punti per raggiungere l’obiettivo. La partita contro la Juventus ha sempre, un fascino particolare. Dobbiamo mettere intensità e grinta, per portare a casa i tre punti. La sfida contro la Juventus è sempre molto sentita, già all’andata mi sono reso conto, di quanto valga per la città. Mancano 11 punti per il traguardo finale, il nostro unico obiettivo è fare tre punti, in ogni giornata”

Napoli è già vestita d’azzurro, in attesa della grande festa. Cosa si aspetta Raspadori, per questo finale?

“Mi immagino che una volta, fatti i punti necessari, possa scoppiare una grande festa. Ma adesso non penso a questo, prima di vincere mateticamente, non parliamo di feste”

L’ultima partita casalinga della Nazionale, si è giocata proprio a Napoli. Quanto è dispiaciuto a Raspadori, non aver fatto parte, di quella comitiva?

“È stato un dispiacere non aver giocato contro l’Inghilterra. Dobbiamo, comunque, sempre giocare per vincere. Dobbiamo raggiungere la qualificazione per i prossimi Europei”

Intanto Jack ha in mente solo il Napoli, concludere la stagione al meglio, magari con un suo sigillo, importante.

