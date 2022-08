Raspadori-Napoli, è fatta! Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Giacomo Raspadori può essere già considerato un giocatore del Napoli.

Il mercato azzurro è quello più attivo di tutti, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. Finora gli acquisti ufficiali degli azzurri sono stati Olivera, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim e Sirigu, in attesa dell’ufficialità di Simeone e delle visite mediche di Ndombele (attese per la giornata di domani). Il nome più caldo delle ultime due settimane è stato quello di Giacomo Raspadori, con il quale c’è già l’accordo da tempo (quinquennale da 2,5 milioni) e che non vede l’ora di vestire l’azzurro.

Anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che aveva sempre parlato in maniera negativa dell’operazione, questa sera alla Rai si è sbilanciato dicendo:

“Ci sono gli ultimi dettagli da perfezionare“.

L’affare è praticamente chiuso e blindato spuntano anche le date delle visite mediche che si terranno a Villa Stuart nella giornata di venerdì.

Domani invece sempre nella clinica romana si terranno le visite mediche di Tanguy Ndombele, altro super colpo del Napoli che chiude una giornata di calciomercato fantastica tutta tinta di azzurro.

Le cifre del doppio colpo

La doppia operazione di calciomercato del Napoli si chiude con queste cifre: Raspadori è costato 35 milioni di euro complessivi, di cui 25 milioni di parte fissa, 5 milioni di bonus (3 per la qualificazione in Champions e gli altri due legati ai gol e agli assist) e 5 milioni prestito oneroso. Mentre con Ndombele il Napoli ha fatto un capolavoro anche economico, lo prende in prestito a 1 milione di euro, con ingaggio pagato anche dal Tottenham e diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati