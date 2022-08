Raspadori – Napoli, distanza minima col Sassuolo: I dettagli

Il Napoli ci crede tanto e Raspadori anche, passo dopo passo, il club di De Laurentiis si sta avvicinando al suo obiettivo di mercato ormai da settimane. Quindi continua ad oltranza la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori.

Intanto l’attaccante neroverde, considerato da mister Spalletti l’erede naturale di Mertens, nonostante spinga per essere ceduto al Napoli, sarà titolare contro la Juventus nel posticipo di domani sera.

I dettagli della trattativa:

Il Sassuolo è stato molto chiaro con il club azzurro, al momento chiede complessivamente 35 milioni: 5mln euro per il prestito oneroso, 25mln per l’obbligo di riscatto e 5mln di bonus facilmente raggiungibili. Il Napoli di base fissa offre 29 milioni, c’è ancora un po’ di distanza, ma con uno sforzo in più De Laurentiis può chiudere l’operazione. Nessuno sconto da parte del Sassuolo, il Napoli grazie alla volontà del giocatore continua a trattare.

E far saltare l’affare potrebbe anche risultare un boomerang. Il Napoli non ha fretta particolare e aspetta che i tempi maturino. Specie dopo che il Sassuolo ha concluso l’affare Pinamonti in entrata. La prossima settimana la trattativa dovrebbe trovare una soluzione.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati