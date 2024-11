Raspadori messaggio a Conte.

L’attaccante del Napoli e della Nazionale, Giacomo Raspadori, nel corso di un’intervista, rilasciata a Vivo Azzurro TV, parla della sua stagione e dello scarso impiego, avuto sin d’ora. L’ex Sassuolo non è evidentemente soddisfatto del suo momento attuale, come confermano le sue parole:

“A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso ho diversi obiettivi, in questo momento della mia carriera, vorrei completare la mia maturazione, cercando di trovare spazio e continuità. Di avere un minutaggio che mi porti ad esprimermi al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere tanto da tirare fuori”

Il messaggio sembra diretto, per il suo allenatore Antonio Conte, che fino ad ora non gli ha concesso molto spazio. Chi invece crede molto in lui è il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, del quale Raspadori, parla in termini entusiastici:

“Con il Mister ho un bellissimo rapporto. Ho avuto la fortuna di averlo a Napoli e anche prima, quando ero a Sassuolo. Insieme a Giuntoli, mi ha mostrato la volontà di volermi a Napoli. Mi stima molto e lo dimostra il fatto, che da quando c’è lui, sono sempre convocato, anche nei momenti in cui giocavo poco. Non è scontato, di calciatori forti ce ne sono tanti, devo ringraziarlo per questo”

Parole al miele per Spalletti, nessuna invece per Antonio Conte. Col tecnico salentino, evidentemente, la scintilla non è mai scoccata, anche se non facendo le coppe, non è facile per Conte, fare una rotazione completa. In più le volte in cui è stato chiamato in causa, anche Raspadori non ha particolarmente, rubato l’occhio. La stagione, in ogni caso, da ancora molte possibilità per tutti. La speranza di Conte e del Napoli è che Raspadori, possa diventare decisivo nell’attacco partenopeo, come fu alla sua prima stagione, con la maglia azzurra.