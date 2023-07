Raspadori: Mancini, Spalletti e Giuntoli mi hanno cambiato la vita.

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, rilascia una lunga intervista a Cronache di spogliatoio, dove racconta la sua ultima stagione. Il passaggio al Napoli, le emozioni per lo scudetto, la sua crescita professionale:

“La mia vita è cambiata grazie a Mancini. Oltre alla telefonata ricevuta da Spalletti e Giuntoli che mi hanno spiegato, perché avrei dovuto firmare con il Napoli. Ho avuto tutta la volontà del mondo nel prendere questa decisione, direi che ha pagato. C’è un momento in cui ho capito che la scelta è stata giusta al 100%. La settimana dopo il gol al ‘93° a Torino, mentre andavo a Castel Volturno per gli allenamenti, ho visto uno striscione che celebrava il mio gol. Mi sono venuti i brividi”

L’unità del gruppo è stata l’arma vincente, di questa stagione. Molta sintonia tra squadra e città, lo evidenzia anche Raspadori:

“Siamo una squadra di ragazzi semplici, tutto questo affetto ci mette quasi in soggezione. Quello dei napoletani è un amore a cui non ti abitui. Ti farà sempre effetto, ricevere da mio fratello, la foto con la mia immagine in giro per la città. Oppure dai miei genitori, uno scatto in cui dei tifosi si fanno un selfie con la mia sagoma. Un caso in cui puoi dire è stata la vittoria di tutti”

Tantissima determinazione fino all’ultima giornata, l’attaccante spiega il perché:

“Non sono mai mancate le motivazioni. Spalle e il gruppo hanno sempre trovato gli stimoli giusti. Quando hai così tante persone che spingono la squadra, venendo ogni giorno al campo d’allenamento, non puoi abbassare la guardia”

Scudetto e Nazionale , la carriera di Jack sta prendendo un indirizzo importante:

“La mia vita ha accelerato. Europeo, scudetto, il trasferimento a Napoli, la convivenza. Quest’anno con la mia compagna siamo andati a vivere insieme. Siamo in grande sintonia, ognuno con i suoi compiti. Ogni volta che andiamo al ristorante, ci riconoscono, ci danno tutto l’amore di Napoli. Una passione così non esiste da altre parti. Il modo di vivere è diverso, sei immerso. Questo sport in tante occasioni, ti può far maturare tantissimo e nel modo giusto”

Maturazione che quest’anno per Giacomo Raspadori, può prendere uno slancio ancora più incisivo. Rudi Garcia può trovargli più spazio, anche con un modulo diverso. Sfruttando ancora di più, le qualità indiscusse del numero 81 azzurro.

