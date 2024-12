Raspadori il gol vale la conferma.

Da quando è arrivato a Napoli, Giacomo Raspadori è sempre stato l’uomo dai gol decisivi. Nell’anno dello scudetto, ricordiamo il gol allo Spezia, quasi allo scadere, sul risultato di zero a zero. Per non parlare del gol a Torino, contro la Juventus, che di fatto sancisce il terzo tricolore, nella storia partenopea. Contro il Venezia, stesso scenario, gara stregata come l’ha definita Conte, quando il numero 81 entra e abbatte la muraglia, tirata su da Di Francesco.

Sempre al centro delle voci di mercato, Raspadori, con la rete di ieri, rispedisce al mittente, ogni illazione. Antonio Conte, in conferenza stampa post gara è stato chiaro, non vuole indebolire la rosa è per Jack, ritaglia un nuovo ruolo da centrocampista, che può creargli più spazio. Anche Gianluca Di Marzio su Skysport allontana Raspadori dal mercato, mentre avvicina sempre più Danilo, verso Castel Volturno.

L’infortunio di Buongiorno, necessita di un intervento nel reparto difensivo e il Capitano bianconero, sembra l’uomo giusto al posto giusto.

Il tecnico del Napoli è sembrato in realtà, più preoccupato, dalle difficoltà degli azzurri di trovare la via del gol. Non è da escludere un cambiamento, anche nel reparto attaccanti. Sarà un mese intenso, sia per le partite che spettano, agli azzurri, sia per i movimenti in entrata e in uscita, di sicuro Manna lavorerà per migliorare l’organico, come richiesto da Mister Conte.