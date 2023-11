Raspadori centravanti e leader: lui segna, il Napoli vola

Il derby potrebbe finalmente rappresentare la svolta nella stagione del Napoli. Tutte le vittorie sono importanti in ottica rimonta, specialmente ora che i Campioni d’Italia sono un po’ attardati dall’Inter, che sta tentando la prima fuga in classifica. Tuttavia, quella con la Salernitana sembra avere un peso specifico diverso, non solo per rimanere nella scia della capolista. Perchè dal punto di vista emotivo e (a tratti…) per la qualità del gioco espresso, gli azzurri traggono nuova linfa dai tre punti strappati ai granata.

I numeri, del resto, hanno sempre confortato Garcia, specialmente quando può opporre ai suoi tanti detrattori un dato emblematico: i partenopei sono primi per possesso, con una media partita di 32’51”, tallonati dalla Fiorentina, distante solo tre secondi (32’48”). In realtà, gestire per lungo tempo il pallone non è un indice assoluto per quantificare l’efficienza di una squadra.

Piuttosto che puntare sull’asetticità delle statistiche, dunque, l’analisi del match dell’Arechi testimonia dei miglioramenti assai meglio del rigurgito di orgoglio con cui il Napoli aveva rimontato il Milan. Probabilmente, il primo tempo coi rossoneri aveva sentenziato la peggiore prestazione della stagione. Lì non aveva funzionato nulla. Ed il pareggio forse aveva tratto in inganno parte della critica, sin troppo benevola nel rimarcare la reazione di pancia anziché la galleria degli orrori. Che avevano stimolato le bordate di fischi del pubblico di Fuorigrotta. Impossibile non sentirli, pure per uno distaccato come l’allenatore francese.

Jack, da necessità a opportunità

Insomma, sulla scia delle macerie lasciate dal parziale di 0-2 contro il Diavolo, ieri pomeriggio abbiamo assistito a tutt’altra partita. Siamo ancora lontani da poter rilanciare con forza la candidatura del Napoli per la lotta scudetto, come ha sostenuto invece Lobotka nel post gara. In ogni caso, gli azzurri si sono arrampicati fino al quarto posto, allentando le tensioni. E la classifica non trasmette più ansia.

Uno scenario che ha certificato la centralità di Raspadori nella manovra offensiva di Garcia. Al di là del gol, il suo personalissimo sabato racconta di un palo scheggiato in coabitazione con la manona di Ochoa proteso in tuffo, nonché di un movimento continuo tra le linee, funzionale ad accorciare o allungare gli spazi tra i reparti negli ultimi sedici metri. Nella posizione tipica dei centravanti veri, nient’affatto confondibile con i falsi nuove o gli attaccanti di manovra.

In definitiva, Jack si è assunto la responsabilità di trascinare la squadra, trasformando l’assenza di Osimhen in una grande opportunità. E non in una mera necessità temporanea. Indubbio, quindi, che il futuro gli appartenga.

Contestualizzare per ridisegnare

In prospettiva, c’è un appunto che Garcia non deve trascurare. Per ricominciare a pedalare con continuità, il Napoli ha bisogno di annullare, o comunque ridurre al minimo, quei black out che lo fanno allungare paurosamente sul campo. Una mancanza di lucidità nell’amministrare i flussi di gioco, palesata anche al cospetto della Salernitana, che determinano talvolta affanni evitabilissimi.

Adesso la speranza è che la striscia di risultati utili si allunghi ulteriormente, così da guardare con fiducia all’impegno di mercoledì con l’Union Berlino. Perché a prescindere dal sistema, 4-3-3 o 4-2-3-1, il tecnico francese ha scoperto la possibilità di poter contestualizzare la squadra, inducendolo a ridisegnarla tatticamente in base all’andamento della partita. Ergo, i tedeschi in Champions faranno da ennesimo test in grado di suscitare riflessioni sull’interpretazione del momento che stanno attraversando gli azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE L’intervista esclusiva a Gionatha Spinesi

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati