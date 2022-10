“Raspadori 4 gol un sogno per me”..ancora gol per Jack, quello del 2 a 0, che mette un mattone sulla qualificazione agli ottavi di Champions. È anche il gol che incorona l’ex Sassuolo, come capocannoniere della manifestazione europea, in casa Napoli, un traguardo inaspettato, per uno che doveva essere un’alternativa.

Qualche difficoltà sulla gara di questa sera?

“Una partita un po’ sotto le nostre possibilità, ci può stare un po’ di stanchezza, però siamo riusciti mentalmente a reggere bene, ad impattare col modo giusto la partita”

Così Raspadori commenta a fine incontro, le difficoltà che comunque il Napoli ha palesato, contro un Ajax che si giocava le ultime possibili di qualificazione.

L’inizio è stato fondamentale per indirizzare la gara, la pensa così il numero 81 partenopeo: “sia noi che loro volevamo partire bene, l’inizio positivo ci ha dato la possibilità di indirizzare la partita come volevamo”.

Quali possibilità si aprono ora per il Napoli?

“Dobbiamo continuare su questa strada, ci sono sempre tante cose da migliorare, anche oggi abbiamo commesso tanti errori, c’è tanto da lavorare”

Un pensiero poi sui suoi gol, siamo arrivati a quattro, un grande traguardo:

“È un sogno per me, non me l’aspettavo, questo è il frutto del lavoro di tutta la squadra, che porta a chi gioca nel reparto avanzato ad avere tante possibilità, di andare in gol”

Una vittoria che da morale e consapevolezza anche sul campionato?

“Indubbiamente, sono vittorie e risultati che danno energie, aumentano la nostra consapevolezza per fare bene anche in campionato”

Ed entra nella storia Luciano Spalletti, portando il Napoli agli ottavi di Champions, per la prima volta nella sua storia, con due giornate di anticipo. Un traguardo storico che ha fatto felice, un Maradona completo, in ogni ordine di posto, la pensa così, anche l’attaccante azzurro:

“Vincere davanti a questo pubblico è ancora più bello, per qualsiasi competizione che andiamo ad affrontare”

Si gode la notte di Fuorigrotta il Napoli, archivia il discorso qualificazione e può concentrarsi ora sul campionato.

Ritrova Osimhen, che entra e segna con una voglia di spaccare il mondo straripante, un leader di cui gli azzurri non possono fare a meno. Uscito precauzionalmente Anguissa, da valutare nei prossimi giorni. Ma adesso è il tempo di festeggiare, la prima squadra italiana a qualificarsi agli ottavi, un vanto per tutti, soprattutto esprimendo un calcio, ammirato da tutta Europa.

Questo Napoli fa sul serio, la serie A è avvisata, la squadra di Spalletti vuole continuare ad incantare e a rendere orgoglioso ( come sottolineato dal Mister ) il popolo napoletano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati