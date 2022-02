il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Osimhen si mette il Napoli in spalla, sara lui l’anti Barça> Corriere dello Sport<Napoli, Insigne in forse per il Barcellona, Politano e Di Lorenzo ok> Tuttosport<Napoli, Politano e di Lorenzo ok per il Barça, in dubbio Insigne> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Osimhen si mette il Napoli in spalla, sara lui l’anti Barça, tutti aspettano Osimhen come il “salvatore della patria“, dopo la gara di Cagliari ripresa grazie ad un suo gol nel finale, anche contro il Barcellona si spera che il suo contributo posso essere determinante per il risultato finale, anche se gli azzurri sanno che la gara e davvero molto difficile, e che la qualificazione e 50 e 50. Ma il Napoli ci crede e con lui Osimhen, e Victor vuole regalare questa qualificazione ai suoi tifosi proprio nello stadio di Diego Maradona. Le buone notizie in casa Napoli, le porta Tuttosport che titola Napoli, Politano e di Lorenzo ok per il Barça, in dubbio Insigne, Saranno a disposizione di mister Spalletti sia Matteo Politano, recuperato dopo l’infortunio ,che Giovanni Di Lorenzo che aveva fatto preoccupare tutti, dopo una fortuita zuccata con Baselli del Cagliari, e dopo pochi secondi a dovuto abbandonare il terreno di gioco perche’ non riusciva a stare in piedi, per fortuna ora il ragazzo sta bene e potra’ mettersi a disposizione dell’ allenatore nel match contro il Barcellona, Insigne in forte dubbio, perche’ sembra che l’affaticamento muscolare non sia stato ancora superato. Infine il Corriere dello Sport Titola Napoli, Insigne in forse per il Barcellona, Politano e Di Lorenzo ok,In vista dell’impegno di giovedì in Europa League da valutare le condizioni di Osimhen, fuori causa Malcuit, Anguissa e Lobotka. Buone notizie invece per Politano e per Di Lorenzo che potranno essere a disposizione di Spalletti per il Napoli che giovedì affronta il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’esterno destro potrà tornare in squadra anche dall’inizio, come pure ci prova Lorenzo Insigne che ieri ha fatto allenamento personalizzato e oggi sarà valutato dal team medico e dal tecnico per giocarsi un posto a sinistra contro i blaugrana

