Ranocchia snobba il Napoli: “Vedremo se reggera’…”

Il Napoli, prima della sosta per i Mondiali in Qatar, ha sorpreso tutti con una partenza incredibile. Gli azzurri, dopo un estate turbolenta, hanno intrapreso un cammino da vera e propria “schiacciasassi“.

In Serie A, gli uomini di Spalletti sono primi con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo in classifica, mentre in Champions League si sono qualificati agli ottavi come primi del girone, nonostante ci fosse anche il Liverpool di Klopp.

Ranocchia: “Per lo Scudetto attenti all’Inter”

La sosta, però, è una vera e propria incognita; infatti i Mondiali non si erano mai disputati d’inverno e nessuno può sapere se l’andamento della stagione può essere ribaltato da questo periodo di stop prolungato.

Andrea Ranocchia, appena ritiratosi in seguito ad un grave infortunio subito proprio contro il Napoli alla seconda giornata di questo campionato, ha provato a tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione e ha indicato la possibile avversaria del Napoli per lo Scudetto.

L’ex Inter e Monza è intervenuto ai microfoni di Assisi Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’Inter si sta riprendendo in campionato, ma il Napoli va davvero molto veloce. A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere questo Scudetto”.

