Ranieri: “Sul secondo gol c’era fallo, azzurri più in forma del Milan”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, commentando la sconfitta dei blucerchiati contro il Napoli in campionato.

“Ho visto una squadra che ha provato a fare il massimo. Non avevamo un play e abbiamo sofferto questa mancanza. La squadra mi è piaciuta la prima mezz’ora perché con il pressing non abbiamo permesso al Napoli di rifiatare. Ovviamente non si può reggere tutti i 90 minuti a questi ritmi e loro hanno trovato un gol ed onestamente potevano farne anche altri. Si perde e c’è rammarico ma la prestazione mi è piaciuta.

Gol annullato? E’ un fallo in attacco per me ci sta. Credo che però ci fosse fallo di Mertens a inizio azione sul secondo gol del Napoli.

L’obiettivo del finale di stagione è arrivare a 52 punti cercando anche di giocare il proprio calcio come fatto col Milan e anche oggi. Se poi l’avversario è più bravo di te allora complimenti al Napoli e a Gattuso per come fa giocare i suoi calciatori.

Futuro? Vorrei andare dove mi posso divertire, poi ne parleremo con il presidente. Ho appena iniziato ad allenare, guai a chi mi tocca questo sport.

Quest’anno abbiamo preso dei giocatori ad hoc che per Covid o infortuni sono stati assenti per molto tempo. Chi è con me è perché io amo questo tipo di giocatore, vorrei vedere dai calciatori la voglia di non perdere e di fare più punti possibili nelle ultime giornate.

Per me questo non è un passo indietro perché la squadra ha dato tutto. Il Napoli è stato più forte di noi ed è in un momento di forma migliore rispetto al Milan. Il Napoli è una squadra di qualità che sa quello che vuole e sa come ottenerlo ma la mia squadra mi è piaciuta. Devo essere contento della prestazione. Davide stava riuscendo a pareggiare contro Golia.”

