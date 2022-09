Rangers-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Dopo il match scintillante in Champions contro il Liverpool, questa sera il Napoli affronta i Rangers nel catino infuocato dell’Ibrox Stadium. Si gioca con un giorno di ritardo rispetto al previsto, per motivi di ordine pubblico dovuti ai funerali della Regina Elisabetta.

I padroni di casa vogliono assolutamente riscattare la scoppola rimediata a casa dell’Ajax. Un pessimo esordio nella Coppa dalle Grandi Orecchie, con ben quattro gol incassati, per la finalista della scorsa edizione dell’Europa League.

Per la seconda uscita europea, invece, rispetto alla partita con lo Spezia, risolta solo all’ultima curva, la squadra partenopea dovrebbe apportare alcune cambi alla formazione iniziale.

Qui Rangers

Giovanni Van Bronckhorst si affiderà al modulo 4-2-3-1: in porta McGregor prende il posto dell’infortunato McLaughlin, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Goldson e Sands, con Tavernier laterale destro e Barisic sul versante opposto.

Per la coppia di mediana, i favoriti restano Lundstram e Davis. Davanti ai due centrocampisti, un terzetto composto Tillman, Kamara e Kent.

Maggiori dubbi dalla trequarti in sù, perché Wright o Matondo potrebbero muoversi come esterno destro alto. Mentre come punta centrale la sensazione è che Colak sia destinato a scalzare Morelos.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis; Tillman, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst.

Qui Napoli

Spalletti deve fare a meno degli infortunati Osimhen e Lozano, oltre al lungodegente Demme, quest’ultimo comunque sulla via del completo recupero. Dopo il turno di riposo in campionato, torna Kim al centro della difesa. Possibile chance per Ostigaard, anche se l’uomo di Certaldo pare orientato a ricostituire la coppia titolare, con Rrahmani accanto al coreano. In difesa, tuttavia, una faccia nuova dovrebbe esserci, vale a dire Olivera, favorito nel ballottaggio su Mario Rui.

Il terzetto di centrocampo sarà quello classico, composto da Lobotka in cabina di regia; affiancato da Anguissa e Zielinski.

Là davanti, indisponibile il centravanti nigeriano, Simeone parte in vantaggio su Raspadori per giocare dall’inizio, supportato sugli esterni da Politano e Kvaratskhelia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

