Rambaudi: “Il Napoli è cresciuto molto con Spalletti, occhio alla Lazio..”

Roberto Rambaudi, ex calciatore di Lazio, Genoa e Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le parole del centrocampista, ormai allenatore:

C’è chi ha parlato di pressioni troppo forti avvertite dalla squadra. Che ne pensa?

“Credo che il Napoli sia cresciuto molto con Spalletti: per me a questa squadra manca una leadership importante con cui saper affrontare e vivere le partite nel modo giusto. E’ comunque un Napoli difficile da migliorare, sa giocare. I due esterni d’attacco però col Milan non sono andati bene: i rossoneri hanno giocato da provinciali, Tonali a uomo su Zielinski è stato un segnale importante da parte di Pioli che l’ha preparata giocando così, è stata una gara differente e l’ha vinta per episodi, il gol ha cambiato direzione al match. Il Napoli ora dovrà fare la prestazione che sa fare, portando la gara sulle giocate tecniche e dovrà esserci anche il peso dei giocatori importanti. Spalletti in ogni caso deve scegliere chi sta meglio”

La Lazio ha trovato la sua quadratura?

“Credo che l’abbia trovata da un mese e mezzo mettendo al centro del “progetto” giocatori importanti che prima erano esclusi. Sarri li ha fatti rendere al meglio con particolari tattici diversi rispetto all’inizio. Credo che negli 11-12 la Lazio sia forte, ha perso tempo però perchè per lottare per la Champions ora è più dura. Ci voleva sì tempo per introdurre delle nuove nozioni di gioco ma non così tanto. E in più l’allenatore ha creato alibi ai giocatori col discorso delle partite ogni tre giorni e degli orari diversi dalle altre. I calciatori inconsciamente si creano degli alibi e questo non serve al progetto tecnico. Col Cagliari la Lazio ha giocato molto bene e con Acerbi, Leiva, Radu e Luis Alberto ora propone un ottimo calcio e manifesta la voglia di far bene. E’ difficile pensare al quarto posto ma deve pensare a queste due gare, Venezia e Roma, e raggiungere chi è davanti”.

