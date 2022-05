Raimondo De Magistis (TMW): “Sembra che il Napoli stia tornando a 6/7 anni fa”

A Tuttomercato web, e stato intervistato Raimondo De Magistris , esperto di mercato, che ha parlato del Napoli e del mercato futuro degli azzurri:

“Le richieste di Ospina sono molto alte, 3,5 milioni di euro a stagione, ad oggi non ci sono i presupposti per il rinnovo, ma c’e da dire che ad oggi non ci sono offerte per Ospina da altri club. E chiaro che se il colombiano non abbassera’ le pretese, non ci sara alcun accordo per il rinnovo. Peccato perche a Spalletti piace molto, anche piu’ di Meret”

Su Olivera si e’ espresso cosi:

“Il Napoli e’ avanti, Giuntoli voleva chiudere a Gennaio, am il presidente del Getafe fece ostruzione. I profili saranno comunque giovani, ma a comunque sembra che il Napoli stia tornando a 6/7 anni fa, èper la politica di mercato di quest’anno”

Su Koulibaly e Mertens, i cosiddetti senatori, dice:

“Secondo me e proprio per Koulibaly che il Napoli e’ pronto a fare Unom starppo alla regola, perche Kalidou a Napoli sta bene, perche’ il Napoli vede in lui il capitano della squadra del futuro,e secondo me restera’. Per Mertens se ne parlera’ a fine stagione, al netto dei colloqui con il presidente, ma ancora non si e’ entrati nel dettaglio del contratto e del ruolo di Mertens, e tutto andivenire”

Fabian Ruiz ed Osimhen, con lo Spagnolo piu’ probabile partente:

“Osimhen, se arriva l’offerta possibile di 100 milioni dalla Premier, Manchester United ad esempio, allora puo’ partire ,Fabian Ruiz vuole tronar in Spagna, ed il suo entourage non vuole rinnovare con il Napoli. Per Fabian, Napoli e’ solo una tappa della sua carriera, e datosi che andra’ a scadenza, come vuole il suo procuratore, il Napoli cerchera’ un acqurente, anche per fare una plusvalenza“

Per Zielinsky si parla di rinnovo:

“Zielinsky e giovane ed ha ancora tanti anni da dare, il Napoli vuole discutere del rinnovo di contratto, e vedere se ci sono le basi per continuare, ma a quanto sembra, piu’ si che no”

Broja piace tanto a Giuntoli:

“Armando Broja e sicuramente un giocatore che a Giuntoli piace tanto, e ti dico di piu’, con il vecchio Chelsea, c’era gia’ un accordo raggiunto (Circa 35 milioni di euro) per quest’anno, poi il cambio societa’ ha spezzato le ali, ed oggi non sai con chi parlare.la situaazione societaria del club Londinese complica l’ affare, ma il Napoli ci riprovera’.Scamacca lo scarterei, anche perche il giocatore vuole l’Inter, e non ci sono le basi per portarlo a Napoli .Comunque per l’eventuale sostituzione di Osimhen, ci vuole un giocatore forte, ma piu’ giovane e piu’ pronto.”

Su Spalletti e la sua permanenza:

“Nel momentro in cui i risultati son venuti meno, e chiaro che da parte di De Laurentiis qualche riflessione e stata fatta, in questi casi si lavora per capire se ci sono stati dei contatti con le alternative. Giampiero Gasperini, esempio, l’ rntourage ha confermato contatti recenti, Idem con De Zerbi, che si libera quest0 anno. Oggi, cambiare a ADL costerebbe tanto, perche cìeì anche un altro anno di contratto, va detto che comunque Spalletti ha portato a termine il suo obiettivo, e quindi non vedo perche’ non debba rimanere”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati