RAI: Queste le offerte di Adl per i rinnovi di Meret, Ospina, Mertens e Koulibaly

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di Mercato, nel corso de ‘La Domenica Sportiva Estate’,sui rinnovi dei contratti di Koulibaly, Meret, Ospina e Mertens, e le offerte di rinnovo fatte dal Napoli:

“Per il rinnovo di Koulibaly il Napoli ha offerto 4mln più uno di bonus per i prossimi 4 anni. Aspetta la risposta del difensore, il suo agente Ramadani è atteso da De Laurentiis e Giuntoli entro la metà di giugno per il dentro o fuori a meno che non resti in scadenza. Il Psg potrebbe essere interessato, c’è stato un colloquio tra il nuovo ds dei parigini Campos e i dirigenti del Napoli.

Per Mertens l’offerta del Napoli è di un anno per 1.5mln, accetterà? Intanto si è affacciata la Lazio per il ruolo di vice Immobile.

Per Ospina l’offerta del Napoli è un biennale a 1.8mln, lui sogna di avvicinarsi ai 3mln pensando forse al Real Madrid. Nel frattempo il Napoli ha pensato bloccando Sirigu, offrendo un anno a 700mila euro al Genoano. Pronto anche il rinnovo per Meret, il Napoli è pronto ad offrirgli 5 anni a 1.3”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati