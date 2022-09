Raffaele Auriemma: “Sfida tra le migliori d’Italia”

Raffaele Auriemma, attraverso “Si Gonfia la rete”, su Radio Crc, ha parlato del big match di domenica sera allo Stadio Meazza che vedrà contrapposte il Milan ed il Napoli

“Domenica sera si sfideranno le squadre migliori d’Italia, quelle che hanno fatto grandi cose in Europa ed hanno dimostrato sul campo di essere il meglio del calcio italiano, anche all’estero. Sarà una bellissima partita, che metterà di fronte due grandi protagoniste del calcio europeo, l’ultimo turno di Champions League la dice lunga sulla loro qualità”.

Auriemma ha poi aggiunto…

“Anzi, lasciatemelo dire: il Napoli, addirittura, ha dato ancora più una prova di forza in Europa, anche più del Milan che ha battuto la Dinamo Zagabria. Gli azzurri hanno battuto i Rangers con scioltezza e si è visto fin dai primi minuti, quando Zielinski ha scheggiato il palo all’Ibrox Stadium”.

“Parliamo di due grandi squadre, che sono lanciatissime anche in Europa, in questo momento Milan e Napoli sono le migliori del calcio italiano anche per il gioco e lo spettacolo che riescono ad offrire”.

Ha concluso Auriemma attraverso Radio Crc.

