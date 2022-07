Raffaele Auriemma: “Senza grande offerta KK resta qui”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, dalla trasmissione radiofonica “Si Gonfia La Rete”, ha parlato di mercato. E su Koulibaly si esprime cosi

“Senza contratto, libero di andarsene dove vuole, lui potrà scegliere per il meglio e mi pare di leggere oggi su qualche quotidiano, che lui ha detto ancora una volta questo certo qualche quotidiano si è accorto soltanto oggi che lui ha Detto questo al suo agente, quindi quando il suo agente va a parlare con Cherubini della Juventus lo fa. Uno per cortesia, due per professionalità. Ma se Cherubini lo ha chiamato per koulibaly, Cherubini già sapeva che quelli del turno grazie alla Juventus, probabilmente lo aveva convocato per milenkovic. Ora io dico questo per me, se non dovesse arrivare dal Chelsea o dal Barcellona. O dal Paris Saint Germain, insomma, da un grande club. L’offerta è importante per il Napoli, parliamo di non meno di 40 milioni e per il calciatore, quindi un contratto da non meno di 7 milioni all’anno. Con le balie resterà a Napoli con la fascia di capitano sul braccio, giocherà sempre al suo livello. e al termine della prossima stagione lo saluteremo lo ringrazieremo gli faremo anche il comitato da dio con tanto di lacrime perché è stato uno dei calciatori più importanti della storia del club “

