Raffaele Auriemma: “Se non va via rischia di suo…”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica “Si Gonfia La Rete”, in onda su Radio Marte, su Zielinsky si è espresso così:

“Piotr Zielinsky, solo non vuole più rimanere a Napoli, perché non è rimasto soddisfatto di non avere avuto. La fascia di capitano? Oggi indossata da Giovanni Di Lorenzo. È rimasto molto male. Essendo lui più anziano rispetto a me. Al campione d’Europa? E terzino azzurro. Ha rifiutato la prima offerta del West Ham. Che gli offriva un ingaggio. Al di sotto. Di quello che percepisce nel Napoli. Ora io se fossi Zielinsky. Andrei via dal Napoli Altrimenti potrei far male solo a me stesso se restassi, visto che non ho stimoli. Pensando anche. Che si è lamentato. Del ruolo che gli aveva dato Spalletti lo scorso campionato come sottopunta, e che oggi sembra che stia provando il 4-3-3. Insomma, se fossi in lui accetterei. La proposta del West Ham. Anche se l’ingaggio non è superiore. Ed avendo a mia disposizione i diritti d’immagine troverei quei due. Tre sponsor. Che chiuderebbero. La valutazione dell’ingaggio. Che si vuole? L’aggiungere. Per il bene suo e per il bene del Napoli, altrimenti rischierebbe. Di non essere più un giocatore di calcio.”

