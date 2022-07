Raffaele Auriemma: ” Ora vedremo con i soldi risparmiati…”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Si Gonfia La Rete”, trasmissione radiofonica di Radio Marte, dichiarando quanto segue

“Buona notizia perché stamattina Dimaro è arrivato. Victor Osimhen, Acclamatissimo dai tifosi presenti allo stadio di Carciato, che non mi dicono essere tantissimi quest’anno nemmeno nella presentazione, o meglio nel colloquio che c’è stato tra Spalletti, insieme a Rahmani e di Lorenzo con. Fan presenti nel teatro di Folgarida Victor, Osmhen che rischia di restare l’unico fuoriclasse di questa squadra, ma non per questo secondo me bisogna fasciarsi già la testa. È vero, sono andati via Ghoulam, Insigne, Ospina quasi certamente Mertens e molto probabilmente anche koulibaly quindi va via un pezzo importante del napoli della storia del napoli ma anche di presenze di gol di esperienza che non sarà replicabile con nessun altro acquisto di quelli che leggo e penso possano esserci “

Raffaele Auriemma racconta anche…

“Alle 00.00 precisa, era con il suo agente Fali ramadani, nel ristorante le Muse in corso Como, che è un po ‘la via del baby night di Milano corso Como, a pochi metri da piazza Repubblica, dove c’è l’albergo nel quale. Fali Ramadani stabilisce il suo quartier generale di ieri sera a colloquio fra Ramadani con Koulibaly. Gli ha spiegato tutti i termini della trattativa, quello che andrebbe a guadagnare lui nei prossimi quattro anni. E Koulibaly? Gioco forza e con molto. Ma malincuore, a malincuore ha detto sì, quindi va bene questa offerta del Chelsea. Adesso però bisogna formalizzare l’accordo con il Napoli. Ecco perché De Laurentiis sta rinviando di continuo il suo arrivo a Dimaro perché deve prima chiudere questa trattativa. Poi saremmo curiosi di capire con i 40 milioni con. I sei risparmiati all’ingaggio di quelli perché sono sei Eh e sono reali fino al giugno 2023 Koulibaly avrebbe guadagnato sei milioni di euro. Che poi dell’artista abbia fatto trapelare che gli aveva offerto la stessa cifra per altri tre anni. Questo poi è tutto da. a verificare”

