Raffaele Auriemma: “Occhio al campionato Francese, il Napoli segue il nuovo Samuel”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato ai microfoni di “Marte Sport live, in onda su Radio Marte, ed ha dichiarato quanto segue

“Occhio al club francese del Lens. Questa società che gioca dove c’è un difensore centrale che considerano essere il nuovo Samuel, ve lo ricordate Walter Samuel? L’argentino? Ebbene, Facundo Medina, classe 99, NATO a Buenos Aires, Alto 1,84 m in forza. Alense e un profilo sul quale il Napoli ha messo gli occhi. Tra l’altro quest’anno ha giocato 31 partite, è stato presente sempre, tranne qualche squalifica per somma di ammonizioni. Certo un difensore energico, quindi commette anche dei falli e un paio di assenze per. Infortunio muscolare Facundo Medina con 15/17. Milioni di euro, il Napoli potrebbe prenderlo andatevelo a vedere. e il nuovo walter samuel tra l’altro è anche un calciatore che frequenta la nazionale argentina a fino a questo momento collezionato due presenze chiaramente il napoli spera di trattenere con le balie e poi fare l’operazione medina in un altro momento”

