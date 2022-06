Raffaele Auriemma: “Mertens ed Ospina non ci saranno a Dimaro, Per KK non solo Premier…”

Raffaele Auriemma, giornalista partenopeo, ha detto la sua a “Marte Sport Live” trasmissione di Radio Marte, sul momento del Napoli:

“E il mercato viene tante parole, ma dei fatti che non arrivano un po da tutti, anche se le grandi si stanno muovendo in una maniera anche impetuosa, in attesa che poi giunga il giorno 1 luglio, che sarà dopodomani, quando apriranno. Le porte del mercato e quando ufficialmente, calciatori come Mertens o come Ospina non saranno più del Napoli. Che cosa vuol dire questo che quando partirà la strada per il ritiro di Dimaro il giorno 8 luglio Mertens non ci sarà se non arriverà una novità negli ultimi giorni. E io temo che non ci sarà una novità degli ultimi giorni. È molto probabile che il Napoli riparta senza uno dei suoi grandi leader, senza il più forte calciatore, o meglio quello che ha segnato più gol nella storia del Napoli. Ci sarà solo con i barili, ma ci sarà quella lite e fino a quando ci sarà qui Bali. Queste sono delle delle domande che ognuno si pone ed è giusto che noi, nel nostro lavoro di giornalisti, continuiamo a fare anche per riflettere sul Napoli senza i suoi leader? Insegne via Mertens, ormai l’uscio della porta kulibaly un po combattuto e tra un po anche qualche informazione relativa al nostro K due che è molto richiesto e non soltanto dai club esteri. Come vi ho anticipato parecchio tempo fa. sei chelsea che oggi sta guardando con molta attenzione a kalidou culi belli anche se non vorrebbe investire una cifra importante su un calciatore classe 91 che quindi ha 31 anni”

