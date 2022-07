Raffaele Auriemma: “Meret, ti do una cattiva notizia”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, dalla trasmissione radiofonica “Si Gonfia La Rete”, ha parlato di mercato in casa Napoli, su Meret si esprime cosi :

“Per quanto riguarda un grande portiere tra i pali. Ancora migliorare sia nel gioco del piede sia nella comunicazione con il resto della squadra, con la difesa in particolare lui è un portiere che parla poco o niente, questo è un difetto per chi deve poi coordinare i calciatori che sono davanti a lui. Si, ci vuole un grande portiere insieme a me retta allora. Il discorso sai qual è il massimo? E lo dico proprio a meret con grande affetto, se meret pensa che andando via ospina dopo di lui, o meglio per portiere accanto a lui possa esserci marfella. I dasic, con tutto il rispetto per gli stessi che non hanno. Esperienza, ma è bene che lui cominci a farsi un’idea diversa, perché il Napoli sta cercando un grande portiere con cui alternarsi. Quindi, caro Meret, se tu pensi che farai 38 partite su 38 e giocherai tutte quelle di Champions, ti devo dare una brutta notizia. Non sarà così, perché il Napoli cerca un altro grande portiere che sia del livello di Ospina, cose che da essere sempre garantiti in ogni momento della stagione. E finita la storia che ogni tanto sento dire nella squadra deve esserci il portiere titolare e il portiere di riserva. eh come no poi si fa male il portiere titolare è quello di riserva che non è né esperto ne ha giocato tanto in sua carriera ti fa perdere le partite quindi io propendo per questa scelta del napoli la sposo la battezzò e mi auguro che possa prendere ivusic della croazia “

