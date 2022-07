Raffaele Auriemma: “Meret non vuole rivali…”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Si Gonfia la Rete” sul momento di Meret e non solo…

“le esercitazioni lavori che allenamenti che Spalletti ha programmato per questa squadra che. Tutto sommato bisogna dirlo, se il Napoli prenderà un ottimo portiere e una squadra comunque è competitiva, perché Io credo che voi guardiate soltanto a chi è andato via, chi è andato via a dei nomi roboanti, però vi dico che comunque molti dei calciatori che sono andati via volevano già andare via da parecchio tempo e altri che sono rimasti non vedono l’ora di andare. Quindi ogni tanto fare un po ‘di repulisti è importante, ciò che conta è sostituire questi calciatori, quindi vedremo il Napoli come li sostituirà. Intanto se il Napoli ha preso ostaggio come alternativa a tua zebe, mi pare che siamo migliorati. Se il Napoli ha preso. Mattias Oliveira, vera al posto di ghoulam, è l’ultimo metodo ghoulam. Negli ultimi tre anni mi pare di poter dire che siamo migliorati. Se il Napoli ha preso un talento, un crack come ciccia? 40 scheda. Mi dico che siamo migliorati rispetto all’ultimo insegna che l’anno scorso non lo dimenticherete. Assegnato soltanto due donne su azione, oltre ad aver sbagliato 5 calci di rigore. Quindi fino a questo momento il Napoli ha sostituito bene quelli che sono andati via, manca il portiere e lo dico con. Un po ‘di tristezza perché mi aspettavo che avesse una crescita diversa sotto l’aspetto caratteriale e nervoso, ma se un portiere dice io non ti firmo. Il rinnovo di contratto, se prima non so qual è il portiere che prenderai come mia alternativa e amici miei, ma io non ho capito, ma veramente Meret volesse il portiere del mio condominio? Come dice così, sta sicuro di giocare sempre lui, Eh, ma io, ma questo non va bene, questo non va bene. il Napoli deve tener conto. Se il Napoli avesse anche l’opportunità di vendere meret o deve vendere perché è un portiere così non è affidabile, ti devi sempre preoccupare che lui possa avere una crisi nervosa perché vede che alle sue spalle c’è qualcuno che può attentare la sua titolarità. Un portiere così, seppur bravo, perché è bravo fra i pali, è uno dei migliori in Italia. o portiere così più di giocare al massimo per il sassuolo non può perché se l’aspetto caratteriale e così carente inerenti vuol dire che non può stare ad alti livelli”

