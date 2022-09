Raffaele Auriemma in…Pressing su Cruciani!

Raffaele Auriemma, giornalista ed ospite fisso della trasmissione Pressing Serie A, in onda il lunedì sera in seconda serata su Italia 1, si è lasciato andare ad un’analisi pungente sul momento della Juventus:

“A dispetto di quello che sto ascoltando stasera, da tempo sostengo l’inadeguatezza della scelta Allegri come ritorno sulla panchina della Juventus cosa che in passato è avvenuta nel club bianconero solo con Lippi e Trapattoni. Parliamo di altri allenatori. Poi il mercato è stato fatto sui nomi e sulle figurine. Di Maria ha 34 anni, Pogba ha 29 anni. Si tratta di calciatori logori e sazi, per nulla affamati. Doveva andare su Haaland classe 2000, Vinicius 2001, Kvaratskhelia 2001. Giocatori giovani e che ti cambiano la squadra”.

Giuseppe Cruciani lo ha poi interrotto:

“Vuoi fare il direttore sportivo della Juventus? Hai già sentenziato che il ritorno di Allegri non va bene perché è una minestra riscaldata. Il ritorno di Di Maria e Pogba la stessa perché sono vecchi e dovevano prendere i giovani. Aspettiamo a fine anno e poi ti darò ragione”.

Auriemma ha subito replicato:

“Non è che ogni volta che parlo della Juventus puoi fare il D’Artagnan di turno. Fai il guascone come i moschettieri. Non ho sentenziato, ho previsto dalla prima giornata che la Juventus non può lottare per lo scudetto perché non ha una squadra competitiva. I due sui quali ha puntato li avrai a gennaio ma dai…”.

La discussione è stata poi chiusa da Ivan Zazzaroni:

“Dimentichiamo un piccolo particolare, la Juventus non aveva un euro. Ha preso parametri zero e ha speso cifre ridicole”.

