Raffaele Auriemma: “Il Napoli su Vitor Hugo Roque Ferreira”

Il Napoli sempre attento ai giovani talenti, grazie a un lungimirante Cristiano Giuntoli che riesce a individuare i campioni spendendo poco. È il caso, ad esempio, di Khvicha Kvaratskhelia. Il giovane esterno georgiano è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2022 per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, ma finora ha dimostrato di valere molto di più. Al ds azzurro, quest’anno, gli andrebbe assegnato l’oscar del mercato. Sta facendo un lavoro straordinario al club partenopeo.

Raffaele Auriemma, tra l’altro, ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘, ha parlato di alcune notizie in casa Napoli: “Azzurri già al lavoro per il mercato estivo. Piace molto Armand Laurientè, ala fortissima del Sassuolo che può giocare sia a destra che a sinistra. Seguono, inoltre, Gustav Isaksen e non nascondo che puntano anche Rasmus Hojlund”.

Sempre a Radio CRC, Auriemma aveva anticipato che il Napoli ha messo le mani su un giovane brasiliano fortissimo. Il giornalista napoletano ha svelato il nome: “Si chiama Vitor Hugo Roque Ferreira. È un classe 2005 e gioca nell’Athletico Paranaense. Ruolo? Attaccante. L’avevo preannunciato ieri”.

