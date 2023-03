Raffaele Auriemma: Il Chelsea punta Lozano, il sostituto…

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato del mercato del Napoli nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘, ai microfoni di Radio CRC. Ecco le sue parole:

“I giocatori del Napoli ci riflettono due volte prima di andarsene. Ora come ora, non è facile lasciare la squadra azzurra. Quasi sicuramente, chi può andare via dal club partenopeo, sono Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il calciatore messicano piace al Chelsea, dato che all’allenatore dei Blues piace questo tipo di esterni”.

Auriemma ha inoltre, ha evidenziato:

“In questo caso, la società partenopea può incassare 50 milioni e versarli cash nelle casse del Sassuolo per prendere Laurientè e Frattesi. Devi vedere come te li danno! Cambia molto il discorso, rispetto a quando vogliono fare un pagamento a debito”.

Laurientè è stata una sorpresa in questo campionato, ha dette ottime qualità. Le ha mostrate, soprattutto, contro il Napoli. Per Frattesi, invece, va ricordato che c’è la Roma in pole.

